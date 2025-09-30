Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча
Молодежные турниры
30 сентября 2025, 23:12 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:20
260
0

ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча

Сине-желтые вышли вперед в матче против Панамы U-20

30 сентября 2025, 23:12 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:20
260
0
ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча
УАФ. Геннадий Синчук

Сборная Украины U-20 играет очередной матч на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в поединке 2-го тура встречаются сборные Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Геннадий Синчук открыл счет для сине-желтых, забив с пенальти на 6-й минуте (1:0).

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

0:1. Геннадий Синчук, 6 мин (пен)

По теме:
Камбек гостей. Валенсия драматично проиграла Овьедо в перенесенном матче
Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина видео голов и обзор Геннадий Синчук пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30 сентября 2025, 01:11 6
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 23:23
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30.09.2025, 21:39
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем