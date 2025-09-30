Молодежные турниры30 сентября 2025, 23:12 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:20
260
0
ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча
Сине-желтые вышли вперед в матче против Панамы U-20
Сборная Украины U-20 играет очередной матч на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в поединке 2-го тура встречаются сборные Панамы U-20 и Украины U-20.
Геннадий Синчук открыл счет для сине-желтых, забив с пенальти на 6-й минуте (1:0).
В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).
0:1. Геннадий Синчук, 6 мин (пен)
