Известный украинский клуб делает все возможное, чтобы снять трансферный бан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
10 декабря 2025, 15:09 |
Первый вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о перспективах и планах клуба

ФК Металлист Харьков

Первый вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о кадровой ситуации в команде, трансферном бане, перспективных игроках и будущем:

«Учитывая трансферный бан, к нам пока никто не присоединился. Ну, пока никто... Стараемся сберечь всех наших талантов. На Дигтяря спрос большой, особенно после чилийского чемпионата мира, но по состоянию на данный момент он остается игроком «Металлиста» и имеет хорошие перспективы перейти в действительно амбициозный, сильный клуб высокого уровня.

Мы не на словах, а на деле закрываем трансферный бан, ждем поступлений. Нам же за Синчука платят, ждем, когда придут следующие транши. Намерены спасти «Металлист», закрыть вопросы предыдущих лет и дальше планомерно развиваться.

Если удастся нормально развить задатки наших нынешних ведущих талантов, то мы обязательно разберемся с вопросами трансферного бана. Далее – работа по плану. Может, даже кем-то усилимся – очень тяжело не иметь возможности вот уже несколько трансферных окон оставаться без возможности доукомплектоваться.

Зато мы смогли уделить внимание молодым талантам, которые этого заслуживают – и посмотрите сейчас на Синчука, Дигтяря, Вернаттуса, Кайдалова, Багачанского, Приходько… Ребята добавляют, и их возможности, задатки еще развивать и развивать», – подытожил Красников.

«Металлист» набрал 16 баллов после 18 туров и разместился на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч харьковская команда проведет уже в 2026 году – 21 марта против «Пробоя».

Николай Тытюк Источник: Sportarena
