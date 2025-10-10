Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов

Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА. Информация о санкциях Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги получил запрет на регистрацию новых футболистов на неопределенный срок. Причина – долги перед бывшими игроками и тренерским штабом, которые ранее выступали в чемпионате Украины. Наказание вступило в силу 10 октября.

Стоит отметить, что «Металлист» получил уже четвертый трансферный бан – в пассиве харьковской команды один запрет на регистрацию новых игроков сроком на три трансферных окна и два бессрочных.

После девяти сыгранных матчей подопечные Андрея Анищенко набрали восемь баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке, который состоится 13 октября, «Металлист» сыграет на домашнем стадионе против тернопольской «Нивы».

ФОТО. Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА