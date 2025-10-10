Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов
Украина. Первая лига
10 октября 2025, 20:07 |
1027
0

Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов

Харьковский «Металлист» получил бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов

10 октября 2025, 20:07 |
1027
0
Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА. Информация о санкциях Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги получил запрет на регистрацию новых футболистов на неопределенный срок. Причина – долги перед бывшими игроками и тренерским штабом, которые ранее выступали в чемпионате Украины. Наказание вступило в силу 10 октября.

Стоит отметить, что «Металлист» получил уже четвертый трансферный бан – в пассиве харьковской команды один запрет на регистрацию новых игроков сроком на три трансферных окна и два бессрочных.

После девяти сыгранных матчей подопечные Андрея Анищенко набрали восемь баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке, который состоится 13 октября, «Металлист» сыграет на домашнем стадионе против тернопольской «Нивы».

ФОТО. Харьковский «Металлист» получил трансферный бан от ФИФА

По теме:
ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ
ВИДЕО. Легионеры Шахтера рассказали, как правильно произносить их имена
«Скажу откровенно». Бабич прокомментировал свое увольнение из Ворсклы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков ФИФА трансферный бан
Николай Титюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09 октября 2025, 20:50 54
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 1
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Футбол | 10.10.2025, 18:03
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 10.10.2025, 20:01
Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем