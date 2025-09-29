Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
С 26 по 29 сентября состоялся 7-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу проведено 1 поединок, по 3 матча прошли в субботу и воскресенье, последняя игра тура прошла в понедельник.
В топ-5 турнирной таблицы входят: Шахтер (17 очков), Динамо (15), Металлист 1925, Колос (14), Кривбасс (13).
29 сентября Полесье разгромило Верес (4:1) и вышло на 6-е место (12 пунктов). Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и теперь отстает лишь на 2 балла от топ-3.
Внизу турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка), Эпицентр и Рух (по 3).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
7-й тур. 26–29 сентября
- 26.09. 18:00. Кудровка – Эпицентр – 2:1
- 27.09. 13:00. Александрия – Полтава – 1:0
- 27.09. 15:30. Заря – Оболонь – 0:0
- 27.09. 18:00. Карпаты – Динамо – 3:3
- 28.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:0
- 28.09. 15:30. Металлист 1925 – Колос – 1:0
- 28.09. 18:00. Рух – Шахтер – 0:4
- 29.09. 18:00. Верес – Полесье – 1:4
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк
|17
|2
|Динамо Киев
|7
|4
|3
|0
|21 - 10
|05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев
|15
|3
|Металлист 1925
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925
|14
|4
|Колос Ковалевка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов
|14
|5
|Кривбасс
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс
|13
|6
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|04.10.25 18:00 Полесье - Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы
|12
|7
|ЛНЗ Черкассы
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы
|11
|8
|Кудровка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава
|10
|9
|Оболонь
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|04.10.25 15:30 Оболонь - Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь
|9
|10
|Карпаты Львов
|7
|1
|5
|1
|12 - 12
|04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов
|8
|11
|Заря
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс
|8
|12
|Верес
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|04.10.25 15:30 Оболонь - Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк
|7
|13
|Александрия
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925
|7
|14
|Полтава
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|04.10.25 18:00 Полесье - Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава
|4
|15
|Эпицентр
|7
|1
|0
|6
|7 - 14
|03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев
|3
|16
|Рух Львов
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь
|3
📊 Инфографика
