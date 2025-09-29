Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3

С 26 по 29 сентября состоялся 7-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу проведено 1 поединок, по 3 матча прошли в субботу и воскресенье, последняя игра тура прошла в понедельник.

В топ-5 турнирной таблицы входят: Шахтер (17 очков), Динамо (15), Металлист 1925, Колос (14), Кривбасс (13).

29 сентября Полесье разгромило Верес (4:1) и вышло на 6-е место (12 пунктов). Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и теперь отстает лишь на 2 балла от топ-3.

Внизу турнирной таблицы находятся Полтава (4 очка), Эпицентр и Рух (по 3).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

7-й тур. 26–29 сентября

26.09. 18:00. Кудровка – Эпицентр – 2:1

– Эпицентр – 2:1 27.09. 13:00. Александрия – Полтава – 1:0

– Полтава – 1:0 27.09. 15:30. Заря – Оболонь – 0:0

27.09. 18:00. Карпаты – Динамо – 3:3

28.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:0

28.09. 15:30. Металлист 1925 – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 28.09. 18:00. Рух – Шахтер – 0:4

– 0:4 29.09. 18:00. Верес – Полесье – 1:4

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 7 5 2 0 14 - 4 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 17 2 Динамо Киев 7 4 3 0 21 - 10 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 1925 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 15 3 Металлист 1925 7 4 2 1 10 - 4 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 1925 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 14 4 Колос Ковалевка 7 4 2 1 8 - 4 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 14 5 Кривбасс 7 4 1 2 13 - 10 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка 28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 13 6 Полесье 7 4 0 3 10 - 8 04.10.25 18:00 Полесье - Полтава 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 12 7 ЛНЗ Черкассы 7 3 2 2 5 - 6 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы 28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 11 8 Кудровка 7 3 1 3 11 - 11 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 10 9 Оболонь 7 2 3 2 6 - 7 04.10.25 15:30 Оболонь - Верес 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 9 10 Карпаты Львов 7 1 5 1 12 - 12 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 8 11 Заря 7 2 2 3 9 - 9 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 8 12 Верес 7 2 1 4 5 - 8 04.10.25 15:30 Оболонь - Верес 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 7 13 Александрия 7 2 1 4 9 - 13 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 7 14 Полтава 7 1 1 5 5 - 13 04.10.25 18:00 Полесье - Полтава 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 4 15 Эпицентр 7 1 0 6 7 - 14 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 3 16 Рух Львов 7 1 0 6 4 - 16 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 3 Полная таблица

