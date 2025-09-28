Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

С 26 по 29 сентября проходит 7-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, по три игры прошли в субботу и воскресенье, одна игра запланирована на понедельник.

На вершине таблицы – Шахтер (17 очков) после победы над Рухом (4:0).

Динамо на последних минутах упустило победу в матче с Карпатами (3:3) и занимает 2-е место (15 пунктов).

По 14 баллов имеют Металлист 1925 и Колос. Игра между Вересом и Полесьем состоится 29 сентября.

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

7-й тур. 26–29 сентября

26.09. 18:00. Кудровка – Эпицентр – 2:1

27.09. 13:00. Александрия – Полтава – 1:0

27.09. 15:30. Заря – Оболонь – 0:0

27.09. 18:00. Карпаты – Динамо – 3:3

28.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:0

28.09. 15:30. Металлист 1925 – Колос – 1:0

28.09. 15:30. Металлист 1925 – Колос – 1:0

29.09. 18:00. Верес – Полесье

🏆 Турнирная таблица УПЛ