Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 28 сентября 2025, 21:18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
ФК Шахтер

С 26 по 29 сентября проходит 7-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, по три игры прошли в субботу и воскресенье, одна игра запланирована на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На вершине таблицы – Шахтер (17 очков) после победы над Рухом (4:0).

Динамо на последних минутах упустило победу в матче с Карпатами (3:3) и занимает 2-е место (15 пунктов).

По 14 баллов имеют Металлист 1925 и Колос. Игра между Вересом и Полесьем состоится 29 сентября.

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

7-й тур. 26–29 сентября

  • 26.09. 18:00. Кудровка – Эпицентр – 2:1
  • 27.09. 13:00. Александрия – Полтава – 1:0
  • 27.09. 15:30. Заря – Оболонь – 0:0
  • 27.09. 18:00. Карпаты – Динамо – 3:3
  • 28.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:0
  • 28.09. 15:30. Металлист 1925 – Колос – 1:0
  • 28.09. 18:00. Рух – Шахтер – 0:4
  • 29.09. 18:00. Верес – Полесье

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 7 5 2 0 14 - 4 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 17
2 Динамо Киев 7 4 3 0 21 - 10 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 15
3 Металлист 1925 7 4 2 1 10 - 4 05.10.25 15:30 Динамо Киев - Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 14
4 Колос Ковалевка 7 4 2 1 8 - 4 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 14
5 Кривбасс 7 4 1 2 13 - 10 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 13
6 ЛНЗ Черкассы 7 3 2 2 5 - 6 05.10.25 18:00 Шахтер Донецк - ЛНЗ Черкассы28.09.25 ЛНЗ Черкассы 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 11
7 Кудровка 7 3 1 3 11 - 11 05.10.25 13:00 Кривбасс - Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 10
8 Оболонь 7 2 3 2 6 - 7 04.10.25 15:30 Оболонь - Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 9
9 Полесье 6 3 0 3 6 - 7 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 9
10 Карпаты Львов 7 1 5 1 12 - 12 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 8
11 Заря 7 2 2 3 9 - 9 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 8
12 Верес 6 2 1 3 4 - 4 29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес 7
13 Александрия 7 2 1 4 9 - 13 04.10.25 13:00 Александрия - Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 7
14 Полтава 7 1 1 5 5 - 13 04.10.25 18:00 Полесье - Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 4
15 Эпицентр 7 1 0 6 7 - 14 03.10.25 18:00 Эпицентр - Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 3
16 Рух Львов 7 1 0 6 4 - 16 03.10.25 15:30 Колос Ковалевка - Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 3
Полная таблица

Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»
Полковник
И Великая Барселона на 1️⃣ месте☝️
Полковник
Я очень пафосно рад 1️⃣ месту☝️
MIRRA
зате у столичних мажорів серія "без поразок" з 39 матчів....  Ну, так пафосно сказав сурок....
