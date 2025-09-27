Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Премьер-лига
Карпаты Львов
27.09.2025 18:00 – FT 3 : 3
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:56
6718
153

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

27 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:56
6718
153 Comments
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Карпаты» – «Динамо» - 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+3 – Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Предупреждение: Костенко, 71

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес (Танда, 81), Чачуа (Клименко, 81) – Костенко (Фаби, 74), Краснопир, Витор.

«Динамо»: Моргун – Дубинчак, Тиаре, Беловар (Михавко, 89), Караваев (Тимчик, 81) – Бражко – Шола, Шапаренко, Пихаленок (Яцик, 81), Волошин – Бленуце (Герреро, 71).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр, Украина)

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ) – 14 (7): 18 (9)
Угловые – 4:9
Оффсайды – 0:1

КАРПАТЫ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Микола Захарченко
Знову динамівці впустили перемогу на останніх хвилинах , але такі матчі прикрашають наш чемпіонат .  Була інтрига , багато голів , радість вболівальників на трибунах . Тим цікавіше буде боротьба у наступних турах . Звичайно шкода молодого Моргуна , хлопець перенервував на останніх хвилинах матчу ... 
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Вот как такое комментировать.
Рад что у нас в упл есть такие матчи.
Обидно потерять победу. Что меня радует это такие игроки как Шола Волошин Бражко Тиаре Караваев Пихаленок. Наконец то получаются атаки разнообразные.
Но блин 3 ничья подряд.
Эта еще больше больнее. Когда ты перевернул игру и вот она победа потом бум и ничья.
Но ничего. Главное не уныло. Сашо где то и жалко мне.
Ответить
+7
Перець
В наступному матчі хочу щоб воротарем був Суркіс думаю гірше не буде 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Це вже як пороблено, віддали чергову виграшну гру. Шовковський сам собі може подякувати за таке. Навіщо Моргуна ставити. На останній секундах мав спокійно забирати мяч, а не вибивати його на одинадцять метрів, а потім щей примудрився у ближній проспати. В другому таймі у Карпат одні навіси були, Динамо контролювало гру  мали забивати і четвертий,  але останній секунді такий гол пропускати, ну тут Моргун привіз звісно.
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Карпати зіграли класно і в плані дистанції саме Карпати здобули бал, а Динамо 2 втратило
Ответить
+6
maksimisgreat
Чем дальше, тем чемпионат интереснее становится.
Завтра ещё Металлист с Колосом будут рубиться за право приблизиться или оторваться от Динамо.
А Кривбасс вполне может догнать ДК.
Ответить
+3
Микола Унгурян
Ну хоч щось стабільно в УПЛ
Ответить
+3
Darkness1984
І де х@ло н'ю зеланд? Тобі там шаровари не подобаються? Сєпар ти сраний
Ответить
+3
Показать Скрыть 5 ответов
😾
Мої вітання вболівальникам обом команд, гарний футбол, хоч і без переможців.
Цікавий футбол, дуже багато моментів створили, молодці 👏 
Не забиваєш ти, забивають тобі. Саме це сталося у другому таймі, де Динамо мали забивати після 3 голу і не зупинятися, трохи везіння не вистачило, на останній секунді прикрий гол, який зіпсував всю маліну. Ну нічого, готуємось до наступного матчу і крокуємо далі.
Ответить
+2
sahka1981
Студія упл, нагадує передачу Марини Мефодійовни. Другий гол Карпат показують з самого початку  ще від воротаря. А перший гол спеціально обрізали, так як там був фол на Піхальонку, в центрі поля, це не показують чомусь.
Ну і третій гол Карпат, Моргун спокійно мав забирати м'яч поряд нікого з Карпат не було, був лише свій Тіаре  забирай м'яч і все  ні бере скидає, щей на одинадцять метрів, далі в ближній гаву ловить, ось що значит відсутність досвіду. Ну і Шовковський очевидно хотів Нещерета провчити, а провчив сам себе...
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
DK1927
Це вже геть херово. Поки йдемо без поразок, але й без перемог, аутсайдери вже дихають в спину і грозяться перегнати нас. Геть погана перспектива
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Феноменальные Карпаты.   Ничьи с тремя лидерами, но и с Кудровкой и  Полтавой.)
Ответить
+2
Boodya
Цілий матч деякі кричали про договорняк, а потім "я пожартував".
Все, що потрібно знати про провокаторів, їхні слова - сміття
Ответить
+2
Показать Скрыть 8 ответов
Falko
Це вже традиція, я так думаю.
І цей. Зате ми більше всіх забиваємо.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Шевченко
Почему бы нам не купить вратаря, Игорь Михалыч. Моргун, Нещерет от перестановки мест клоун на воротах не меняется. В матчах с участием Динамо всегда железная ставка тотал больше 2. В любом случае, это не поражение, уже фиг знает когда мы проигрывали, но слишком много очков теряем из-за клоунов вратарей и защитников на последних минутах
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Darkness1984
ДК не в формі.. Шовковський вичерпав себе.. залишається або терпіти, або шукати нового тренера 
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Теперь завтра поболею за Колос⬜⬛ и за Шахтёр🟧⬛
👉за Коваливцев с одной стороны как против клуба рогатого квантума. Буду рад поражению цифровых.
👉с другой стороны, в случае победы Колоса - ДК опустится на третье место. Сможем тогда ответно ихними словами называть их "третьими"! 😊
Ответить
0
OKs100
Тобто Карвахаль насправді не забивав?
Ответить
0
sania
Цей чемпіонат може стати самим непередбачуваним. Бали втрачатимуть всі без винятку. Знову втрачена перемога на останніх хвилинах. Воротар Карпат витяг кілька мертвих мячів, а Моргун спіймав в кінці запару.Подивимось, що буде далі
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Шевченко
Первый гол Карпат был забит с фолом, но мы не будем ныть, как палкинды и сыруны и гнать на судей. В очередной ничьей мы виноваты сами, были ближе к 4-2, чем к 3-3, но Моргун клоун и защита снова сыграли с нами злую шутку. Ждем Риццоли, пускай объяснит, чистый ли был первый гол Карпат или нет
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
