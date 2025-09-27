Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Карпаты» – «Динамо» - 3:3
Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+3 – Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50
Предупреждение: Костенко, 71
«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес (Танда, 81), Чачуа (Клименко, 81) – Костенко (Фаби, 74), Краснопир, Витор.
«Динамо»: Моргун – Дубинчак, Тиаре, Беловар (Михавко, 89), Караваев (Тимчик, 81) – Бражко – Шола, Шапаренко, Пихаленок (Яцик, 81), Волошин – Бленуце (Герреро, 71).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр, Украина)
Стадион: «Украина» (Львов).
Удары (в створ) – 14 (7): 18 (9)
Угловые – 4:9
Оффсайды – 0:1
КАРПАТЫ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
Команды сыграли в ярком матче с шестью голами
Рад что у нас в упл есть такие матчи.
Обидно потерять победу. Что меня радует это такие игроки как Шола Волошин Бражко Тиаре Караваев Пихаленок. Наконец то получаются атаки разнообразные.
Но блин 3 ничья подряд.
Эта еще больше больнее. Когда ты перевернул игру и вот она победа потом бум и ничья.
Но ничего. Главное не уныло. Сашо где то и жалко мне.
Завтра ещё Металлист с Колосом будут рубиться за право приблизиться или оторваться от Динамо.
А Кривбасс вполне может догнать ДК.
Цікавий футбол, дуже багато моментів створили, молодці 👏
Не забиваєш ти, забивають тобі. Саме це сталося у другому таймі, де Динамо мали забивати після 3 голу і не зупинятися, трохи везіння не вистачило, на останній секунді прикрий гол, який зіпсував всю маліну. Ну нічого, готуємось до наступного матчу і крокуємо далі.
Ну і третій гол Карпат, Моргун спокійно мав забирати м'яч поряд нікого з Карпат не було, був лише свій Тіаре забирай м'яч і все ні бере скидає, щей на одинадцять метрів, далі в ближній гаву ловить, ось що значит відсутність досвіду. Ну і Шовковський очевидно хотів Нещерета провчити, а провчив сам себе...
Все, що потрібно знати про провокаторів, їхні слова - сміття
І цей. Зате ми більше всіх забиваємо.
👉за Коваливцев с одной стороны как против клуба рогатого квантума. Буду рад поражению цифровых.
👉с другой стороны, в случае победы Колоса - ДК опустится на третье место. Сможем тогда ответно ихними словами называть их "третьими"! 😊