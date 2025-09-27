Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Карпаты Львов
27.09.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025
22
0

Карпаты – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

27 сентября 2025
22
0
Карпаты – Динамо. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 27-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Фанатам команды Владислава Лупашко есть, что сказать футболистам и тренеру после такого неуверенного старта сезона. Тем более, что и из Кубка «львы» уже успели вылететь, хотя это и считалось для них наиболее коротким путем в еврокубки. Впрочем, серии без побед у «Карпат» после предыдущей игры против «Оболони» (2:0) уже нет, а вот у коллектива Александра Шовковского уже два матча кряду завершается вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
27 сентября 2025 -
18:00
Динамо Киев
