Карпаты Львов

В субботу, 27-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Фанатам команды Владислава Лупашко есть, что сказать футболистам и тренеру после такого неуверенного старта сезона. Тем более, что и из Кубка «львы» уже успели вылететь, хотя это и считалось для них наиболее коротким путем в еврокубки. Впрочем, серии без побед у «Карпат» после предыдущей игры против «Оболони» (2:0) уже нет, а вот у коллектива Александра Шовковского уже два матча кряду завершается вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.