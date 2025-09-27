ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал поединок против «Карпат», который завершился вничью 3:3.

– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

– Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да. Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.

– Довольны ли вы сегодняшним результатом?

– Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас были еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, из которой нам забивают гол. Хотя Беловар мог выбить мяч.

Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он неосмотрительно разобрал ситуацию, пошел между двумя игроками, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, не выбрасываться, оставаться вне игры.

Третий гол – позиционная ошибка вратаря.

– Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?

– Мы остаемся во Львове. Завтра мы тренируемся здесь, послезавтра отправляемся в Люблин.

– Ваш следующий соперник, «Кристал Пэлас», сегодня победил «Ливерпуль». Уже разбирали эту команду?

– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.

– Первый тайм складывался не в пользу вашей команды, в перерыве вы не провели ни одной замены, однако в начале второго тайма игра перевернулась. Вы нашли нужные слова в раздевалке?

– Я всегда нахожу нужные слова для своих игроков.