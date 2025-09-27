ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей
Киевляне сыграли вничью во Львове
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал поединок против «Карпат», который завершился вничью 3:3.
– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?
– Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да. Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.
– Довольны ли вы сегодняшним результатом?
– Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас были еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, из которой нам забивают гол. Хотя Беловар мог выбить мяч.
Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он неосмотрительно разобрал ситуацию, пошел между двумя игроками, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, не выбрасываться, оставаться вне игры.
Третий гол – позиционная ошибка вратаря.
– Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?
– Мы остаемся во Львове. Завтра мы тренируемся здесь, послезавтра отправляемся в Люблин.
– Ваш следующий соперник, «Кристал Пэлас», сегодня победил «Ливерпуль». Уже разбирали эту команду?
– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.
– Первый тайм складывался не в пользу вашей команды, в перерыве вы не провели ни одной замены, однако в начале второго тайма игра перевернулась. Вы нашли нужные слова в раздевалке?
– Я всегда нахожу нужные слова для своих игроков.
3 достатньо для перемоги? А ЧОГО НЕ ПЕРЕМОГЛИ?
Завжди знаходить потрібні слова? ЧОГО ДОСІ НЕ ЗНАЙШОВ 5 ПРОСТИХ СЛІВ "Всьо, хлопці, далі без мене"
Гірше не буде.
И вообще,какого хера в воротах стоит вратарь,который ворота теряет?
Нигде не слышал вопроса про сильнее ли Марлон Судакова или сильнее ли Куан Сикана или Траоре . Все ли оправдывают свои деньги?
Там все мистеры и звезды . Хотя некоторые и десяти игр не сыграли.......
Вывод таков в 2026 году наверное будут всячески стараться сделать чемпионом ювиляра.