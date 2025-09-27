Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей
Премьер-лига
Карпаты Львов
27.09.2025 18:00 – FT 3 : 3
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:14
ШОВКОВСКИЙ – о 3:3 с Карпатами, ошибках игроков и недовольстве судьей

Киевляне сыграли вничью во Львове

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал поединок против «Карпат», который завершился вничью 3:3.

– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

– Если Ярмоленко поставить в ворота, то наверное, да. Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.

– Довольны ли вы сегодняшним результатом?

– Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас были еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, из которой нам забивают гол. Хотя Беловар мог выбить мяч.

Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он неосмотрительно разобрал ситуацию, пошел между двумя игроками, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, не выбрасываться, оставаться вне игры.

Третий гол – позиционная ошибка вратаря.

– Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?

– Мы остаемся во Львове. Завтра мы тренируемся здесь, послезавтра отправляемся в Люблин.

– Ваш следующий соперник, «Кристал Пэлас», сегодня победил «Ливерпуль». Уже разбирали эту команду?

– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.

– Первый тайм складывался не в пользу вашей команды, в перерыве вы не провели ни одной замены, однако в начале второго тайма игра перевернулась. Вы нашли нужные слова в раздевалке?

– Я всегда нахожу нужные слова для своих игроков.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Карпаты Львов).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев), асcист Назар Волошин.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев), асcист Александр Пихаленок.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов), асcист Игорь Краснопир.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Альварес (Карпаты Львов).
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleg Il
Тупість та безнадія.
3 достатньо для перемоги? А ЧОГО НЕ ПЕРЕМОГЛИ?
Завжди знаходить потрібні слова? ЧОГО ДОСІ НЕ ЗНАЙШОВ 5 ПРОСТИХ СЛІВ "Всьо, хлопці, далі без мене"
Гірше не буде. 
Ответить
+1
Garik1974
Пора уже Шовковского под зад ногой гнать из Динамо.
И вообще,какого хера в воротах стоит вратарь,который ворота теряет?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
Думаю, що ще потрібно діаметр м'яча виміряти. Львів'яни точно з ним щось підмутили)))  
Ответить
+1
Перець
Боюсь думати що буде  в Англії. Бражко винен у 2 голах , третій Моргун лев матчу якось так ,одне не зрозуміло накуй ці качелі зі складом
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Стюард #11
Треба менше у чужій формі грати)) 
Ответить
0
Spaceman
Вже 22.30 - де відставка?
Ответить
0
avk2307
Я четко понимаю разницу вопросов, которые задают и публикуют сми в отношении команд претендующих на титул чемпиона УПЛ.
Нигде не слышал вопроса про сильнее ли Марлон  Судакова или сильнее ли Куан  Сикана или Траоре . Все ли оправдывают свои деньги?
Там все мистеры и звезды . Хотя некоторые и десяти игр не сыграли.......
Вывод таков в 2026 году наверное будут всячески стараться сделать чемпионом ювиляра. 
Ответить
0
Arera
Когда это патлатое недоразумение подаст уже в аццтавку??
Ответить
-2
