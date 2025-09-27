Карпаты Львов

В субботу, 27 сентября, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты



В начале текущего сезона львовские «Карпаты» стали заложниками собственных амбиций, которые опирались на результаты прошлой кампании, где команда Владислава Лупашка подошла достаточно близко к тому, чтобы пробиться в еврокубки. Однако довершить начато тогда так и не удалось, а когда фанаты ожидали от коллектива продолжения банкета в уже новом сезоне, возникли непредвиденные трудности.

«Карпаты» не могли выиграть в чемпионате вплоть до шестого тура и в один момент оказались и вовсе в зоне вылета. При этом разгром криворожского «Пенуеэла» из Второй лиги в рамках Кубка (8:0) вряд ли должен был кого воодушевить. А когда первая победа «зелено-белыми» все-таки была добыта в матче против киевской «Оболони» прошлыми выходными (2:0), то там больше говорили о поражении от «Буковины» за несколько дней до этого знаменательного момента.

Впрочем, сути дела не меняет. «Карпаты» все равно остаются претендентом на высокие места в турнирной таблице, просто путь туда теперь будет для команды Лупашко долгим и достаточно ухабистым. За эти почти два месяца львовяне умудрились растерять аж 11 очков, что еще может сказаться в дальнейшем, когда будет происходить финальное деление мест. Из того, что также должно беспокоить главного тренера «львов», можно выделить проблемы в обороне. Не так и много текущих соседей «Карпат» в турнирной таблице пропустили девять голов за шесть туров, а точнее всего один – луганская «Заря». Ее-то «зелено-белые», в случае успеха, могут и обойти по итогам выходных. Равно как и еще несколько команд над луганчанами. Гонка только начинается.

Динамо



На киевское «Динамо» в этом сезоне также оказывается серьезное давление, но уже иной природы, в сравнении с соперниками по предстоящей игре. «Бело-синих» ожидали увидеть в равной конкуренции сначала с командами-претендентами на Лигу чемпионов УЕФА – не вышло. Затем на Лигу Европы – тут тоже неудача, поэтому пришлось смириться с Лигой конференций. А теперь болельщики команды Александра Шовковского уже начинают и на выступления клуба в чемпионате смотреть с долей подозрения.

И повод для этого есть. Два предыдущих тура для «Динамо» ознаменовалось ничейными результатами, что выглядит достаточно неожиданным развитием событий. Равно как и тот факт, что каждый из этих результатов – это фактически упущенные победы на последних минутах. Что в дерби против «Оболони» (2:2), что в игре против «Александрии» в УПЛ (2:2), «Динамо» превращало выигрышный сценарий в неудачный усилиями собственных футболистов и их результативных ошибок.

А ведь мы еще не говорим о периоде, когда у команды Шовковского вновь появится необходимость совершать перелеты по Европе и переезды на автобусах по Украине, от чего команды-участники Лиги конференций были освобождены последние две недели. Так тут еще и жребий Кубка Украины подарил в соперники «Шахтер», и это Классическое противостояние состоится даже раньше, чем запланированный матч первого круга в чемпионате. А точнее – за несколько дней до него, и это будет на фоне игры против «Кривбасса», перед которым будут «Самсунспор», «Заря», «Металлист 1925», а перед этим – «Кристал Пелас», с которым «Динамо» сыграет уже на следующей неделе. Потянет ли такой график команда Шовковского?

История встреч



Футбольные пути «Карпат» и «Динамо» ранее пересекались 77 раз в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и Высшей лиги СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Динамо» – 50 успешных матчей против 7 у «Карпат», а еще 20 встреч завершились вничью. Разница голов – 139:55. Команды последний раз играли между собой в феврале прошлого года, когда на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского голы Николая Михайленко и Владислава Ваната принесли победу столичному коллективу (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 45-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет 45 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Владимир Высоцкий, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным и Русланом Ермоленко. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Карпат» – 2 победы, 7 ничьих и 4 поражения, тогда как с «Динамо» он пересекался раза – 28 побед, 10 ничьих и 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко, Краснопир, Витор.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Беловар, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Герреро.