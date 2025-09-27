Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 18:24 |
2289
1
Карпаты Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотреть самые интересные моменты матча УПЛ
В субботу, 27 сентября, проходит матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу между «Карпатами» и «Динамо».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Поединок стартовал в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Динамо» набрало в УПЛ 14 очков, а «Карпаты» – 7 пунктов.
УПЛ. 7-й тур, 27 сентября.
Карпаты Львов – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)
Комментарии 1
вже два, а у вас ще оновлюється ))))
