Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 18:24 |
2289
1

Карпаты Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотреть самые интересные моменты матча УПЛ

27 сентября 2025, 18:24 |
2289
1 Comments
Карпаты Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ. Карпаты Львов – Динамо Киев

В субботу, 27 сентября, проходит матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу между «Карпатами» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Поединок стартовал в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» набрало в УПЛ 14 очков, а «Карпаты» – 7 пунктов.

УПЛ. 7-й тур, 27 сентября.

Карпаты Львов – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»
Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»
ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига стартовые составы Карпаты - Динамо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Футбол | 27 сентября 2025, 17:02 9
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ

Егор отыграл весь матч

Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Футбол | 27.09.2025, 18:55
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
User
вже два, а у вас ще оновлюється ))))
Ответить
0
Популярные новости
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем