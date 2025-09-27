Карпаты Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 27 сентября, проходит матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу между «Карпатами» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Поединок стартовал в 18:00.

«Динамо» набрало в УПЛ 14 очков, а «Карпаты» – 7 пунктов.

УПЛ. 7-й тур, 27 сентября.

Карпаты Львов – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)