Кварцяный оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Специалист считает, что сначала надо квалифицироваться на ЧМ-2026
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.
– Виталий Владимирович, летом 2026 года сборная Украины на чемпионате мира может сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом. Каким будет ваше резюме?
– В вашем вопросе главное слово – может (улыбается). А что касается наших потенциальных соперников, то, думаю, они достаточно серьезны. Впрочем, у сборной Украины есть положительный опыт в матчах с командой Туниса, которую мы выигрывали на чемпионате мира в 2006 году.
Хотя там сейчас футбол стал веселее. Достаточно сказать, что они участники двух последних чемпионатов мира. И, несмотря на то, что у них произошло изменение поколений, они серьезно развиваются. Но хорошо, что из африканских сборных не попала Марокко. С Тунисом можно играть.
Что касается Японии, то и их можно обыгрывать, хотя у них много футболистов выступает в английских, германских и французских клубах. Но в то же время и у нас есть чем похвастаться в этом плане. Впрочем, самый главный оппонент, это, естественно, сборная Нидерландов, – сказал Кварцяный.
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.
