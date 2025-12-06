Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 11:09
Специалист считает, что сначала надо квалифицироваться на ЧМ-2026

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.

– Виталий Владимирович, летом 2026 года сборная Украины на чемпионате мира может сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом. Каким будет ваше резюме?

– В вашем вопросе главное слово – может (улыбается). А что касается наших потенциальных соперников, то, думаю, они достаточно серьезны. Впрочем, у сборной Украины есть положительный опыт в матчах с командой Туниса, которую мы выигрывали на чемпионате мира в 2006 году.

Хотя там сейчас футбол стал веселее. Достаточно сказать, что они участники двух последних чемпионатов мира. И, несмотря на то, что у них произошло изменение поколений, они серьезно развиваются. Но хорошо, что из африканских сборных не попала Марокко. С Тунисом можно играть.

Что касается Японии, то и их можно обыгрывать, хотя у них много футболистов выступает в английских, германских и французских клубах. Но в то же время и у нас есть чем похвастаться в этом плане. Впрочем, самый главный оппонент, это, естественно, сборная Нидерландов, – сказал Кварцяный.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.

сборная Украины по футболу сборная Японии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира Виталий Кварцяный
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
