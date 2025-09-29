Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Житомиряне оформляют третью победу подряд
В понедельник, 29 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Полесье». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно.
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после выездной ничьи с «Колосом» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Клеца и Уэсли на поле стадиона «Авангард» вышли Стень и Ндукве. У «Полесья» Руслан Ротань после домашней победы над «Кудровкой» кадровых ротаций не производил.
Команды активно начали встречу, однако из-за удачных действий защитников опасных моментов некоторое время не возникало. Вскоре гости сумели первыми открыть счет благодаря индивидуальным действиям опытных игроков. Андриевский пяткой вывел на ударную позицию Филиппова, который и пробил мимо вратаря. Для Филиппова это был 42-й гол в УПЛ, в том числе первый в составе «Полесья».
Через несколько минут гости могли увеличить свое преимущество. После передачи Андриевского мог отличаться Шепелев, но он пробил мимо ворот. Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и моментов не возникало. Хозяева поля пытались изменить ход поединка, но завершающим ударам, в частности Бойко, не хватало точности.
«Полесье» же вскоре удвоило счет. Шепелев после передачи Велетня головой сделал передачу на Филиппова и тот ударом сходу оформил свой уже 7-й дубль в УПЛ. Не успели игроки «Вереса» оправиться от такого развития событий, как пропустили 3-й гол. После розыгрыша углового мяч рикошетом оказался у Брагару, который и забил свой первый гол за «Полесье».
Во втором тайме в составе «Вереса» дебютировал Эрен Айдин, ставший лишь вторым легионером из Турции в УПЛ. А первопроходцем был Сейхан Толга из «Шахтера». Хозяева поля пытались наладить атакующие действия, но моментов и дальше не возникало. Гости не играли на удержание счета и также искали пути взятия ворот соперника.
В середине тайма одна из атак «Вереса» завершилась ударом головой Ндукве, пробившего мимо ворот. А вот джокер «Полесья» Йосефи после навесной передачи Кравченко головой пробил в цель. И все же, болельщики «Вереса» дождались гола своей команды. После передачи Бойко рейд к воротам совершил Ндукве, который точно пробил мимо Волынца. Также под конец игры не хватило точности ударам Смияна и Гуцуляка.
В итоге «Полесье» одержало 30-ю победу в УПЛ, в том числе первую гостевую над «Вересом». Это была и первая крупная победа житомирского клуба над ровенским в УПЛ – в 5-й игре. При этом игроки «Полесья» повторили клубный рекорд, забив в одной игре УПЛ 4 гола.
Наши оценки:
«Верес» (замены): Айдин – 5,5, Годя – 5,5, Нонго – 5,5, Кучеров – 5,5, Пушкуца – б/о.
«Полесье» (замены): Йосефи – 6,5, Таллес – 5,5, Гайдучик – 5,5, Назаренко – 5,5, Гуцуляк - б/о.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Верес» – «Полесье» – 1:4
Голы: Ндукве, 72 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70
Предупреждения: Ципот, 90+2 – Бабенко, 25, Андриевский, 48
«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин (Кучеров, 73) – Куция (Годя, 73), Бойко, Шарай (Нонго, 73) – Ндукве (Пушкуца, 90+1), Стень (Айдин, 46).
«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Бабенко – Брагару (Назаренко, 74), Андриевский (Таллес, 66), Шепелев (Йосефи, 66), Велетень (Гуцуляк, 81) – Филиппов (Гайдучик, 66).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион «Авангард» (Ровно).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником Александра должен стать Джейк Пол
Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах
Віддав Саша Андрієвський:
Забив Філіппов з простотою:
Для рівнян початок кепський!
👇
Авдіївчанин краще Хвічі:
Земляк відзначився аж двічі!⚽⚽
А в ціль третього удару:
Дебютного завдав Брагару!⚽
.
Йосефі ж рахунок зробив⚽
Як вчора в нас один-в-один! (0-4)
Хоч і Ндукве скоротив⚽
Гості святкують чотири-один!
🎉🎉🎉
Нейтральним фанам в насолоду:
Ці 5 голів. Вітаємо вовк>ів!🐺🟢⚫
А через тур наш гранд зі Сходу:
Житомир прийме гірників! 😊