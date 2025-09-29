Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Премьер-лига
Верес
29.09.2025 18:00 – FT 1 : 4
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 20:00 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:23
517
7

Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу

Житомиряне оформляют третью победу подряд

29 сентября 2025, 20:00 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:23
517
7 Comments
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
ФК Полесье

В понедельник, 29 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Полесье». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно.

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после выездной ничьи с «Колосом» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Клеца и Уэсли на поле стадиона «Авангард» вышли Стень и Ндукве. У «Полесья» Руслан Ротань после домашней победы над «Кудровкой» кадровых ротаций не производил.

Команды активно начали встречу, однако из-за удачных действий защитников опасных моментов некоторое время не возникало. Вскоре гости сумели первыми открыть счет благодаря индивидуальным действиям опытных игроков. Андриевский пяткой вывел на ударную позицию Филиппова, который и пробил мимо вратаря. Для Филиппова это был 42-й гол в УПЛ, в том числе первый в составе «Полесья».

Через несколько минут гости могли увеличить свое преимущество. После передачи Андриевского мог отличаться Шепелев, но он пробил мимо ворот. Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и моментов не возникало. Хозяева поля пытались изменить ход поединка, но завершающим ударам, в частности Бойко, не хватало точности.

«Полесье» же вскоре удвоило счет. Шепелев после передачи Велетня головой сделал передачу на Филиппова и тот ударом сходу оформил свой уже 7-й дубль в УПЛ. Не успели игроки «Вереса» оправиться от такого развития событий, как пропустили 3-й гол. После розыгрыша углового мяч рикошетом оказался у Брагару, который и забил свой первый гол за «Полесье».

Во втором тайме в составе «Вереса» дебютировал Эрен Айдин, ставший лишь вторым легионером из Турции в УПЛ. А первопроходцем был Сейхан Толга из «Шахтера». Хозяева поля пытались наладить атакующие действия, но моментов и дальше не возникало. Гости не играли на удержание счета и также искали пути взятия ворот соперника.

В середине тайма одна из атак «Вереса» завершилась ударом головой Ндукве, пробившего мимо ворот. А вот джокер «Полесья» Йосефи после навесной передачи Кравченко головой пробил в цель. И все же, болельщики «Вереса» дождались гола своей команды. После передачи Бойко рейд к воротам совершил Ндукве, который точно пробил мимо Волынца. Также под конец игры не хватило точности ударам Смияна и Гуцуляка.

В итоге «Полесье» одержало 30-ю победу в УПЛ, в том числе первую гостевую над «Вересом». Это была и первая крупная победа житомирского клуба над ровенским в УПЛ – в 5-й игре. При этом игроки «Полесья» повторили клубный рекорд, забив в одной игре УПЛ 4 гола.

Наши оценки:

«Верес» (замены): Айдин – 5,5, Годя – 5,5, Нонго – 5,5, Кучеров – 5,5, Пушкуца – б/о.

«Полесье» (замены): Йосефи – 6,5, Таллес – 5,5, Гайдучик – 5,5, Назаренко – 5,5, Гуцуляк - б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Верес» – «Полесье» – 1:4

Голы: Ндукве, 72 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70

Предупреждения: Ципот, 90+2 – Бабенко, 25, Андриевский, 48

«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин (Кучеров, 73) – Куция (Годя, 73), Бойко, Шарай (Нонго, 73) – Ндукве (Пушкуца, 90+1), Стень (Айдин, 46).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Бабенко – Брагару (Назаренко, 74), Андриевский (Таллес, 66), Шепелев (Йосефи, 66), Велетень (Гуцуляк, 81) – Филиппов (Гайдучик, 66).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0. Снова без победы. Видеообзор матча
Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 1
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Соперником Александра должен стать Джейк Пол

Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннис | 29 сентября 2025, 13:23 6
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
Футбол | 29.09.2025, 19:46
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Бокс | 29.09.2025, 03:39
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
почему так в Европе не играли??
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Неймовірний пас п'ятою:
Віддав Саша Андрієвський:
Забив Філіппов з простотою:
Для рівнян початок кепський!
👇
Авдіївчанин краще Хвічі:
Земляк відзначився аж двічі!⚽⚽
А в ціль третього удару:
Дебютного завдав Брагару!⚽
.
Йосефі ж рахунок зробив⚽
Як вчора в нас один-в-один! (0-4)
Хоч і Ндукве скоротив⚽
Гості святкують чотири-один!
🎉🎉🎉
Нейтральним фанам в насолоду:
Ці 5 голів. Вітаємо вовк>ів!🐺🟢⚫
А через тур наш гранд зі Сходу:
Житомир прийме гірників! 😊
Ответить
+1
Spaceman
Десь ікнув Шовковський 
Ответить
0
Rrrrrrrr
Полісся, так тримати.
Ответить
0
Limb.Yuri
Хацкевич та Кобельков дають результат.
Ответить
0
Oleha648
Полісся молодці
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем