Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу

В понедельник, 29 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Верес» и «Полесье». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно.

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук после выездной ничьи с «Колосом» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Клеца и Уэсли на поле стадиона «Авангард» вышли Стень и Ндукве. У «Полесья» Руслан Ротань после домашней победы над «Кудровкой» кадровых ротаций не производил.

Команды активно начали встречу, однако из-за удачных действий защитников опасных моментов некоторое время не возникало. Вскоре гости сумели первыми открыть счет благодаря индивидуальным действиям опытных игроков. Андриевский пяткой вывел на ударную позицию Филиппова, который и пробил мимо вратаря. Для Филиппова это был 42-й гол в УПЛ, в том числе первый в составе «Полесья».

Через несколько минут гости могли увеличить свое преимущество. После передачи Андриевского мог отличаться Шепелев, но он пробил мимо ворот. Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и моментов не возникало. Хозяева поля пытались изменить ход поединка, но завершающим ударам, в частности Бойко, не хватало точности.

«Полесье» же вскоре удвоило счет. Шепелев после передачи Велетня головой сделал передачу на Филиппова и тот ударом сходу оформил свой уже 7-й дубль в УПЛ. Не успели игроки «Вереса» оправиться от такого развития событий, как пропустили 3-й гол. После розыгрыша углового мяч рикошетом оказался у Брагару, который и забил свой первый гол за «Полесье».

Во втором тайме в составе «Вереса» дебютировал Эрен Айдин, ставший лишь вторым легионером из Турции в УПЛ. А первопроходцем был Сейхан Толга из «Шахтера». Хозяева поля пытались наладить атакующие действия, но моментов и дальше не возникало. Гости не играли на удержание счета и также искали пути взятия ворот соперника.

В середине тайма одна из атак «Вереса» завершилась ударом головой Ндукве, пробившего мимо ворот. А вот джокер «Полесья» Йосефи после навесной передачи Кравченко головой пробил в цель. И все же, болельщики «Вереса» дождались гола своей команды. После передачи Бойко рейд к воротам совершил Ндукве, который точно пробил мимо Волынца. Также под конец игры не хватило точности ударам Смияна и Гуцуляка.

В итоге «Полесье» одержало 30-ю победу в УПЛ, в том числе первую гостевую над «Вересом». Это была и первая крупная победа житомирского клуба над ровенским в УПЛ – в 5-й игре. При этом игроки «Полесья» повторили клубный рекорд, забив в одной игре УПЛ 4 гола.

Наши оценки:

«Верес» (замены): Айдин – 5,5, Годя – 5,5, Нонго – 5,5, Кучеров – 5,5, Пушкуца – б/о.

«Полесье» (замены): Йосефи – 6,5, Таллес – 5,5, Гайдучик – 5,5, Назаренко – 5,5, Гуцуляк - б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Верес» – «Полесье» – 1:4

Голы: Ндукве, 72 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70

Предупреждения: Ципот, 90+2 – Бабенко, 25, Андриевский, 48

«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин (Кучеров, 73) – Куция (Годя, 73), Бойко, Шарай (Нонго, 73) – Ндукве (Пушкуца, 90+1), Стень (Айдин, 46).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Бабенко – Брагару (Назаренко, 74), Андриевский (Таллес, 66), Шепелев (Йосефи, 66), Велетень (Гуцуляк, 81) – Филиппов (Гайдучик, 66).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Авангард» (Ровно).

