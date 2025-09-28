В понедельник, 29 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги в котором встретятся «Верес» и «Полесье». Игра пройдет на стадионе «Авангард» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

После неудачного старта в чемпионате «Верес» наконец нащупал свою игру, заработав 7 очков из возможных 9 в трёх последних матчах. В последней встрече команда на выезде отобрала очки у «Колоса», который удачно стартовал в сезоне. Однако среди недели «Верес» уступил киевскому «Локомотиву» из Второй лиги и вылетел из розыгрыша Кубка Украины. «Полесье» также вылетел из кубка, потерпев разгромное поражение от «Руха» на выезде. Такой результат удивил многих, и команде Руслана Ротаня предстоит реабилитироваться перед болельщиками в предстоящем матче. Тем не менее, игры в Ровно традиционно даются «волкам» нелегко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.