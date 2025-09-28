Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Верес
29.09.2025 18:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

В понедельник, 29 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги в котором встретятся «Верес» и «Полесье». Игра пройдет на стадионе «Авангард» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

После неудачного старта в чемпионате «Верес» наконец нащупал свою игру, заработав 7 очков из возможных 9 в трёх последних матчах. В последней встрече команда на выезде отобрала очки у «Колоса», который удачно стартовал в сезоне. Однако среди недели «Верес» уступил киевскому «Локомотиву» из Второй лиги и вылетел из розыгрыша Кубка Украины. «Полесье» также вылетел из кубка, потерпев разгромное поражение от «Руха» на выезде. Такой результат удивил многих, и команде Руслана Ротаня предстоит реабилитироваться перед болельщиками в предстоящем матче. Тем не менее, игры в Ровно традиционно даются «волкам» нелегко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Верес
29 сентября 2025 -
18:00
Полесье
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»
Верес Ровно Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Полесье текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
