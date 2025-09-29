Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Верес
29.09.2025 18:00 – FT 1 : 4
Полесье
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 21:24 | Обновлено 29 сентября 2025, 21:45
Верес – Полесье – 1:4. Волчье дерби под ливнем. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ

Верес – Полесье – 1:4. Волчье дерби под ливнем. Видео голов и обзор
УПЛ

29 сентября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялась встреча между «Вересом» и «Полесьем».

Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно и завершился победой гостей со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Александр Филиппов, для которого эти голы стали первыми в составе «Полесья» в УПЛ. Также первый гол за «Полесье» забил вингер Максим Брагару.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 29 сентября
Верес – Полесье – 1:4
Голы: Ндукве, 73 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Верес), асcист Виталий Бойко.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Томер Йосефи (Полесье), асcист Никита Кравченко.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Полесье).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Владимир Шепелев.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Александр Андриевский.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
