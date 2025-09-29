Верес – Полесье – 1:4. Волчье дерби под ливнем. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ
29 сентября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялась встреча между «Вересом» и «Полесьем».
Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно и завершился победой гостей со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в этой встрече оформил Александр Филиппов, для которого эти голы стали первыми в составе «Полесья» в УПЛ. Также первый гол за «Полесье» забил вингер Максим Брагару.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 29 сентября
Верес – Полесье – 1:4
Голы: Ндукве, 73 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»
Мирча утверждает, что румын останется в клубе