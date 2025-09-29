29 сентября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялась встреча между «Вересом» и «Полесьем».

Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно и завершился победой гостей со счетом 4:1.

Дубль в этой встрече оформил Александр Филиппов, для которого эти голы стали первыми в составе «Полесья» в УПЛ. Также первый гол за «Полесье» забил вингер Максим Брагару.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 29 сентября

Верес – Полесье – 1:4

Голы: Ндукве, 73 – Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70

