В понедельник, 29 сентября, «Верес» в Ровно сыграет заключительный матч 7-го тура УПЛ против «Полесья». Ранее житомирский клуб в гостях еще не побеждал «красно-черных» в чемпионатах.

Верес

«Верес» неудачно стартовал в текущем чемпионате, потерпев три поражения, а затем начал подниматься в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Олега Шандрука в гостях сумели отобрать два очка у «Колоса», сыграв вничью со счётом 0:0. После игры главный тренер «Вереса» отметил: «Считаю этот ничейный результат положительным. У нас не было много моментов, но они все же были».

Беспроигрышная серия «Вереса» продолжается в УПЛ 3 игры: две победы и ничья. Ровенский клуб может одержать 40-ю домашнюю победу в УПЛ. Сергей Корнийчук текущий чемпионат начинал именно в «Полесье». В прошлую среду «Верес» завершил свой кубковый путь, уступив в гостях киевскому «Локомотиву» - 0:1. В случае победы ровенчане опередят «Полесье» в турнирной таблице.

Полесье

«Желто-зеленые» в прошлом туре победили «Кудровку» со счетом 2:0, одержав первую домашнюю победу в чемпионате. Так завершилась безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Полесья», которая длилась в чемпионате 6 игр: три ничьи и три поражения. После игры Руслан Ротань сказал: «Когда мне рассказали эту статистику, честно, немного стало не по себе. Такие серии бывают, самое главное, что мы ее прервали качественной игрой и большим желанием ребят – это очень важно».

Безничейная серия «Полесья» длится в УПЛ 6 игр: три победы и три поражения. Подопечные Руслана Ротаня могут одержать 30-ю викторию в УПЛ. Новичок «Полесья» Николай Гайдучик в прошлом сезоне выступал именно за «Верес». Как и «Верес» житомирский клуб тоже сошел с кубкового пути, потерпев в гостях разгромное поражение от «Руха». В этой игре дебютировал за «Полесье» голкипер Георгий Бущан.

Статистика встреч

Пути «Вереса» ранее пересекались с «Полесьем» в УПЛ четыре раза. И «желто-зеленые» еще не побеждали в гостях «красно-черных», сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Фемида

Арбитром матча назначен Андрей Коваленко (Полтава), для которого это будет 54-й матч в УПЛ. «Верес» при Коваленко провел три игры и еще не побеждал: две ничьи и поражение. «Полесье» при этом арбитре тоже провело 3 игры и еще не проигрывало, дважды одержав победу и раз сыграв вничью.

Прогноз на противостояние

Оба соперника после кубковых поражений будут стремиться победить. Безничейная серия «Полесья» в УПЛ затянулась и длится 6 игр. Прогнозируем ничейный результат в Ровно.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Куция, Шарай, Уэсли.

«Полесье»: Волынец, Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Шепелев, Велетень, Бабенко, Брагару, Филиппов.