Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Верес
29.09.2025 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 14:07 |
118
0

Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес» дома еще не уступал «Полесью» в УПЛ

28 сентября 2025, 14:07 |
118
0
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 29 сентября, «Верес» в Ровно сыграет заключительный матч 7-го тура УПЛ против «Полесья». Ранее житомирский клуб в гостях еще не побеждал «красно-черных» в чемпионатах.

Верес

«Верес» неудачно стартовал в текущем чемпионате, потерпев три поражения, а затем начал подниматься в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Олега Шандрука в гостях сумели отобрать два очка у «Колоса», сыграв вничью со счётом 0:0. После игры главный тренер «Вереса» отметил: «Считаю этот ничейный результат положительным. У нас не было много моментов, но они все же были».

Беспроигрышная серия «Вереса» продолжается в УПЛ 3 игры: две победы и ничья. Ровенский клуб может одержать 40-ю домашнюю победу в УПЛ. Сергей Корнийчук текущий чемпионат начинал именно в «Полесье». В прошлую среду «Верес» завершил свой кубковый путь, уступив в гостях киевскому «Локомотиву» - 0:1. В случае победы ровенчане опередят «Полесье» в турнирной таблице.

Полесье

«Желто-зеленые» в прошлом туре победили «Кудровку» со счетом 2:0, одержав первую домашнюю победу в чемпионате. Так завершилась безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Полесья», которая длилась в чемпионате 6 игр: три ничьи и три поражения. После игры Руслан Ротань сказал: «Когда мне рассказали эту статистику, честно, немного стало не по себе. Такие серии бывают, самое главное, что мы ее прервали качественной игрой и большим желанием ребят – это очень важно».

Безничейная серия «Полесья» длится в УПЛ 6 игр: три победы и три поражения. Подопечные Руслана Ротаня могут одержать 30-ю викторию в УПЛ. Новичок «Полесья» Николай Гайдучик в прошлом сезоне выступал именно за «Верес». Как и «Верес» житомирский клуб тоже сошел с кубкового пути, потерпев в гостях разгромное поражение от «Руха». В этой игре дебютировал за «Полесье» голкипер Георгий Бущан.

Статистика встреч

Пути «Вереса» ранее пересекались с «Полесьем» в УПЛ четыре раза. И «желто-зеленые» еще не побеждали в гостях «красно-черных», сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Фемида

Арбитром матча назначен Андрей Коваленко (Полтава), для которого это будет 54-й матч в УПЛ. «Верес» при Коваленко провел три игры и еще не побеждал: две ничьи и поражение. «Полесье» при этом арбитре тоже провело 3 игры и еще не проигрывало, дважды одержав победу и раз сыграв вничью.

Прогноз на противостояние

Оба соперника после кубковых поражений будут стремиться победить. Безничейная серия «Полесья» в УПЛ затянулась и длится 6 игр. Прогнозируем ничейный результат в Ровно.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Куция, Шарай, Уэсли.

«Полесье»: Волынец, Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Шепелев, Велетень, Бабенко, Брагару, Филиппов.

Прогноз Sport.ua
Верес
29 сентября 2025 -
18:00
Полесье
Ничья 3.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рух Львов – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Первая победа в сезоне. Подолье обыграло Прикарпатье
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 9
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28 сентября 2025, 00:03 7
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков

Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича

Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Футбол | 28.09.2025, 11:17
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Футбол | 28.09.2025, 15:07
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 15
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 217
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем