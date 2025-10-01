Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день проведено 9 поединков.

Бенфика с украинскими футболистами Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным уступила Челси (0:1)

Реал на выезде разгромил Кайрат (5:0), украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве.

Разгромные победы в этот игровой день также одержали Атлетико Мадрид, Интер, Марсель, Бавария.

В турнирной таблице, набрав 6 очков из 6, лидируют: Бавария, Реал и Интер.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 30 сентября

19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1

19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5

22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 5:1

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2

22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 4:0

22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия) – 1:5

22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Турнирная таблица

Инфографика