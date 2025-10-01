Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Лига чемпионов
01 октября 2025, 00:39 | Обновлено 01 октября 2025, 01:00
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день проведено 9 поединков.

Бенфика с украинскими футболистами Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным уступила Челси (0:1)

Реал на выезде разгромил Кайрат (5:0), украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве.

Разгромные победы в этот игровой день также одержали Атлетико Мадрид, Интер, Марсель, Бавария.

В турнирной таблице, набрав 6 очков из 6, лидируют: Бавария, Реал и Интер.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 30 сентября

  • 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1
  • 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5
  • 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 5:1
  • 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2
  • 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
  • 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0
  • 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 4:0
  • 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия) – 1:5
  • 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Турнирная таблица

Инфографика

Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
