Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 136) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Ренде, Италия.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Оксане Селехметьевой (WTA 125) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Ренде. Грунт, 1/16 финала

Оксана Селехметьева [7] – Александра Олейникова (Украина) – 6:3, 6:3

Олейникова провела первое очное противостояние против Селехметьевой на официальных соревнованиях.

Александра с начала сентября провела четвертый турнир категории WTA 125 и впервые проиграла в первом раунде. 21 числа она стала чемпионкой в Толентино, завоевав крупнейший трофей в карьере.

Селехметьева во втором круге в Ренде сыграет против победительницы матча Мона Бартель – Теодора Костович.