Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии
Александра проиграла Оксане Селехметьевой в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Ренде
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 136) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Ренде, Италия.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Оксане Селехметьевой (WTA 125) за 1 час и 41 минуту.
WTA 125 Ренде. Грунт, 1/16 финала
Оксана Селехметьева [7] – Александра Олейникова (Украина) – 6:3, 6:3
Олейникова провела первое очное противостояние против Селехметьевой на официальных соревнованиях.
Александра с начала сентября провела четвертый турнир категории WTA 125 и впервые проиграла в первом раунде. 21 числа она стала чемпионкой в Толентино, завоевав крупнейший трофей в карьере.
Селехметьева во втором круге в Ренде сыграет против победительницы матча Мона Бартель – Теодора Костович.
