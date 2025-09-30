Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
30 сентября 2025, 13:10 |
302
0

Александра проиграла Оксане Селехметьевой в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Ренде

Олейникова неожиданно быстро завершила выступления на турнире в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 136) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Ренде, Италия.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Оксане Селехметьевой (WTA 125) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Ренде. Грунт, 1/16 финала

Оксана Селехметьева [7] – Александра Олейникова (Украина) – 6:3, 6:3

Олейникова провела первое очное противостояние против Селехметьевой на официальных соревнованиях.

Александра с начала сентября провела четвертый турнир категории WTA 125 и впервые проиграла в первом раунде. 21 числа она стала чемпионкой в Толентино, завоевав крупнейший трофей в карьере.

Селехметьева во втором круге в Ренде сыграет против победительницы матча Мона Бартель – Теодора Костович.

По теме:
Сколько заработала Олейникова за выигранный трофей WTA 125 в Италии?
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оксана Селехметьева Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
