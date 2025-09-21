Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
WTA
21 сентября 2025, 18:18 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:40
618
6

Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

В финале украинка разгромила Нурию Бранкаччио (Италия) за 1 час и 5 минут, повесив во второй сете баранку. Олейникова выиграла матч за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт. Финал

Нурия Бранкаччио (Италия) – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 0:6

Олейникова провела третье очное противостояние против Бранкаччио и добыла вторую победу.

Помимо Нурии, Александра в Толентино одолела Франческу Урджези, Дарью Семенистую, Тамару Зиданшек и Сильвию Амброзио. За пять матчей Олейникова ни разу не проиграла сет и отдала всего 18 геймов!

Александра выиграла крупнейший трофей в карьере. Она стала пятой украинкой, которой удалось завоевать титул на соревнованиях категории WTA 125 после Элины Свитолиной, Катерины Байндл, Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

Путь Олейниковой к трофею в Толентино:

  • 1/16 финала: Александра Олейникова – Франческа Урджези [Q] – 6:1, 6:2
  • 1/8 финала: Александра Олейникова – Дарья Семенистая [2] – 6:2, 6:2
  • 1/4 финала: Александра Олейникова – Тамара Зиданшек [8] – 6:2, 6:3
  • 1/2 финала: Александра Олейникова – Сильвия Амброзио – 6:2, 6:2
  • Финал: Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио – 6:2, 6:0

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Молодець яка, вітання тобі Сашуня з найпрестижнішим турніром у твоїй кар'єрі, просто космос, по ходу турніру винесла всіх, а хтось казав, що краще Аранча, ніж Нурія, я знав, що в даний момент італійка зручніша, ще раз браво, дай Боже попре і ти будеш в світових топах і на рівних грати на 250-1000, а там і на шоломах пошумиш!!!
+5
Олег Заворотный
Всіх винесла, максимум за матч 5 геймів віддала суперницям. Гарну форму набрала, нажаль сезон скоро закінчується
+3
C.Пеклов
Є перемога!Яка ж Сашуля молодець!Просто монстр!"З'їла"суперницю й не помітила!
+3
pvd
А Костюк нічого не вигравала в кар'єрі?
0
naverland
Круто, молодчинка, грунт явно ей подходит. 
0
