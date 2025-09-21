Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

В финале украинка разгромила Нурию Бранкаччио (Италия) за 1 час и 5 минут, повесив во второй сете баранку. Олейникова выиграла матч за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт. Финал

Нурия Бранкаччио (Италия) – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 0:6

Олейникова провела третье очное противостояние против Бранкаччио и добыла вторую победу.

Помимо Нурии, Александра в Толентино одолела Франческу Урджези, Дарью Семенистую, Тамару Зиданшек и Сильвию Амброзио. За пять матчей Олейникова ни разу не проиграла сет и отдала всего 18 геймов!

Александра выиграла крупнейший трофей в карьере. Она стала пятой украинкой, которой удалось завоевать титул на соревнованиях категории WTA 125 после Элины Свитолиной, Катерины Байндл, Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

Путь Олейниковой к трофею в Толентино: