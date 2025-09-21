Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.
В финале украинка разгромила Нурию Бранкаччио (Италия) за 1 час и 5 минут, повесив во второй сете баранку. Олейникова выиграла матч за 1 час и 5 минут.
WTA 125 Толентино. Грунт. Финал
Нурия Бранкаччио (Италия) – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 0:6
Олейникова провела третье очное противостояние против Бранкаччио и добыла вторую победу.
Помимо Нурии, Александра в Толентино одолела Франческу Урджези, Дарью Семенистую, Тамару Зиданшек и Сильвию Амброзио. За пять матчей Олейникова ни разу не проиграла сет и отдала всего 18 геймов!
Александра выиграла крупнейший трофей в карьере. Она стала пятой украинкой, которой удалось завоевать титул на соревнованиях категории WTA 125 после Элины Свитолиной, Катерины Байндл, Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.
Путь Олейниковой к трофею в Толентино:
- 1/16 финала: Александра Олейникова – Франческа Урджези [Q] – 6:1, 6:2
- 1/8 финала: 6:2, 6:2 Александра Олейникова – Дарья Семенистая [2] –
- 1/4 финала: 6:2, 6:3 Александра Олейникова – Тамара Зиданшек [8] –
- 1/2 финала: 6:2, 6:2 Александра Олейникова – Сильвия Амброзио –
- Финал: 6:2, 6:0 Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио –
