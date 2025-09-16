Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии
WTA
Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии

Александра успешно стартовала на соревнованиях в Толентино, одолев Урджези

Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Федерику Урджези (Италия, WTA 399), которая преодолела квалификацию. Олейникова добыла победу за 1 час и 13 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Федерика Урджези (Италия) [Q] – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперниц. Следующей оппоненткой Александры будет победительница противостояния Тина Надин Смит – Дарья Семенистая.

Олейникова третью неделю подряд выступает на соревнованиях категории WTA 125. В Монтре она добралась до полуфинала, а в Любляне завершила выступления в четвертьфинале.

Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
