Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии
Александра успешно стартовала на соревнованиях в Толентино, одолев Урджези
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Федерику Урджези (Италия, WTA 399), которая преодолела квалификацию. Олейникова добыла победу за 1 час и 13 минут.
WTA 125 Толентино. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) – Федерика Урджези (Италия) [Q] – 6:1, 6:2
Это была первая встреча соперниц. Следующей оппоненткой Александры будет победительница противостояния Тина Надин Смит – Дарья Семенистая.
Олейникова третью неделю подряд выступает на соревнованиях категории WTA 125. В Монтре она добралась до полуфинала, а в Любляне завершила выступления в четвертьфинале.
