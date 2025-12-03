Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Кито
3 декабря украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 96) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кито, Эквадор.
Во втором раунде украинка сыграет против Полоны Херцог. Время начала матча – 17:10 по Киеву.
Это четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Полоны.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Эльвины Калиевой.
