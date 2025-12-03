Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA
03 декабря 2025, 17:10 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:15
351
1

Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Кито

03 декабря 2025, 17:10 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:15
351
1 Comments
Александра Олейникова – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

3 декабря украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 96) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Кито, Эквадор.

Во втором раунде украинка сыграет против Полоны Херцог. Время начала матча – 17:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Полоны.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Варвары Лепченко, либо против Эльвины Калиевой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Олейникова стартовала на турнире WTA 125 в Эквадоре с непростой победы
Травма ноги. Олейникова досрочно завершила матч 1/8 финала в Буэнос-Айресе
Александра Олейникова – Луссиана Перес Аларкон. Смотреть онлайн. LIVE
смотреть онлайн Александра Олейникова Полона Херцог
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Теннис | 02 декабря 2025, 18:26 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 1–7.12

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 03 декабря 2025, 16:59 11
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

Проблемы Полтавы

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Буки дають 1.6 на Сашу та 2.2 на Полону, а я б давав навпаки. Високогір'я після травми, виснажливого сезону.
Ответить
0
Популярные новости
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
01.12.2025, 17:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем