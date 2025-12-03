Подрез разгромно уступила второй сеяной в 1/8 финала турнира WTA 125 в Анже

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) завершила выступления на турнире WTA 125 в Анже, Франция.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромно уступила второй сеяной Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78) за 55 минут.

WTA 125 Анже. Хард в помещении, 1/8 финала

Вероника Подрез (Украина) [Q] – Антония Ружич (Хорватия) [2] – 1:6, 1:6

Подрез провела первое очное противостояние против Ружич. Антония в четвертьфинале поборется либо с Хлоэ Паке, либо с Доминикой Салковой.

Вероника в Анже успела переиграть Амандин Монно и Алину Чараеву. Для нее это было второе выступление в карьере на соревнованиях категории WTA 125.

Подрез в третий раз сыграла против соперницы из топ-100 и потерпела третье поражение.