Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
WTA
07 декабря 2025, 22:34 | Обновлено 07 декабря 2025, 22:36
Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе

Вероника в двух сетах без шансов проиграла Марине Бассольс

Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) не сумела выйти в основную сетку турнира WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В единственном матче отбора украинка в двух сетах разгромно проиграла Марине Бассольс (Испания, WTA 240) за 1 час и 3 минуты.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Квалификация

Вероника Подрез (Украина) [Alt] – Марина Бассольс (Испания) – 0:6, 2:6

Подрез провела первое очное противостояние против Бассольс.

Вероника в третий раз в карьере выступила на соревнованиях категории WTA 125 и впервые не сыграет в основе.

Украину в Лиможе представит Ангелина Калинина.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
