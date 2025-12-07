Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
Вероника в двух сетах без шансов проиграла Марине Бассольс
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 301) не сумела выйти в основную сетку турнира WTA 125 в Лиможе (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В единственном матче отбора украинка в двух сетах разгромно проиграла Марине Бассольс (Испания, WTA 240) за 1 час и 3 минуты.
WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Квалификация
Вероника Подрез (Украина) [Alt] – Марина Бассольс (Испания) – 0:6, 2:6
Подрез провела первое очное противостояние против Бассольс.
Вероника в третий раз в карьере выступила на соревнованиях категории WTA 125 и впервые не сыграет в основе.
Украину в Лиможе представит Ангелина Калинина.
