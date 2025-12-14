Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на финал WTA 125 в Лиможе
Поединок состоится 14 декабря и начнется в 16:30 по Киеву
14 декабря, в финале турнира в Лиможе сыграют Ангелина Калинина (WTA 155) и Эльза Жакемо (WTA 59).
Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.
Ангелина Калинина
Независимо от исхода предстоящего финала, Калинина может быть собой довольна, она не играла полгода и выдала блестящее выступление. Да, это челленджер, но состав неплохой, украинка прошло нескольких соперниц из топ-100. Возможно такой перерыв стал некой моральной перезагрузкой, ведь в плане игровых качеств Ангелина без проблем могла бы входить в топ-50, а может и выше, но часто ей не хватало стабильности, чтоб где-то дожимать соперниц.
На этом турнире украинка начала с победы над Дайхманн из Лихтенштейна – 6:2, 6:2, далее был непростой матч против британки Картал – 7:6, 1:6, 6:1. Пришлось провести три сета и против американки Паркс – 7:5, 1:6, 6:3. В полуфинале Калинина прошла первую сеяную турнира, испанку Кристину Буксу – 6:4, 6:3.
Эльза Жакемо
Этот сезон французская спортсменка точно может себе записать в актив, она поднялась в рейтинге на 100 позиций, что позволяет находиться в середине первой сотни. Жакемо даже взяла один титул ITF в Польше, что тоже добавляет уверенности.
На этом турнире спортсменка прошла землячку Паке – 6:2, 6:2, потом справилась с чешкой Кнутсон – 6:3, 6:2. Далее была еще одна представительница Чехии Шишкова – 3:6, 6:3, 6:4. Тяжелым выдался полуфинальный матч против немки Фридзам – 6:2, 2:6, 7:5, только с пятого матчбола удалось выиграть встречу. Жакемо на этом турнира вторая сеяная, в финале она сыграет против сильной и неудобной для себя соперницы.
Личные встречи
Спортсменки хорошо знакомы, ведь играли между собой трижды, во всех случаях побеждала украинка. Матчи у теннисисток получались напряженными, ведь в двух случаях потребовалось три сета для определения победителя. Отмечу тот факт, что спортсменки всего раз играли на харде, два матча состоялось на грунте.
Прогноз
Букмекеры не выделяют фаворита, в этом есть смысл, украинка имеет больше опыта и психологическое преимущество, учитывая историю очных противостояний.
Жакемо сыграет на глазах у родной публики, она моложе на 6 лет, хотя Калининой 28, так что пока рано записывать в ветераны. Ожидаю захватывающей битвы и ставлю на чистую победу украинской спортсменки за 1,87.
16:30
