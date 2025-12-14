Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Лиможе
14 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В финале украинка сыграет против представительницы Франции Эльзы Жакемо (WTA 59). Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.
Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Ангелины.
Победительница матча завоюет трофей соревнований. Ангелина уже становилась чемпионкой на кортах Лиможа в 2022 года.
