Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В финале украинка сыграет против представительницы Франции Эльзы Жакемо (WTA 59). Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Ангелины.

Победительница матча завоюет трофей соревнований. Ангелина уже становилась чемпионкой на кортах Лиможа в 2022 года.

