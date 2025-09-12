Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова проиграла экс-23-й ракетке в четвертьфинале турнира в Любляне
WTA
12 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:56
231
1

Олейникова проиграла экс-23-й ракетке в четвертьфинале турнира в Любляне

Александра оказала сопротивление Моне Бартель на соревнованиях WTA 125 в Словении

12 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:56
231
1
Олейникова проиграла экс-23-й ракетке в четвертьфинале турнира в Любляне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла бывшей 23-й ракетке мира Моне Бартель (Германия, WTA 220) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/4 финала

Мона Бартель (Германия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра в Любляне успела переиграть Тамару Зиданшек и Теодору Костович. Бартель в полуфинале поборется против пятой сеяной Кайи Юван (Словения, WTA 154).

Олейникова во второй раз в карьере сыграла в четвертьфинале на соревнованиях категории WTA 125. На прошлой неделе она добралась до полуфинала турнира WTA 125 в Монтре.

По теме:
Александра Олейникова – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболева с напарницей в борьбе проиграли матч первым сеяным в Любляне
Олейникова повесила баранку сербке и вышла в 1/4 финала турнира в Любляне
Мона Бартель Александра Олейникова WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник

Сразу три украинки будут бороться за выход в финал

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 5
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Теннис | 12.09.2025, 14:43
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Але як би там не було, прогрес очевидний, тиждень тому півфінал 125, зараз чверть 125, дай Бог попре, а там і в 250-1000 буде гратина регулярній основі
Ответить
+1
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 23
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 4
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем