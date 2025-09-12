Олейникова проиграла экс-23-й ракетке в четвертьфинале турнира в Любляне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла бывшей 23-й ракетке мира Моне Бартель (Германия, WTA 220) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/4 финала

Мона Бартель (Германия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра в Любляне успела переиграть Тамару Зиданшек и Теодору Костович. Бартель в полуфинале поборется против пятой сеяной Кайи Юван (Словения, WTA 154).

Олейникова во второй раз в карьере сыграла в четвертьфинале на соревнованиях категории WTA 125. На прошлой неделе она добралась до полуфинала турнира WTA 125 в Монтре.