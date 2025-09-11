Олейникова повесила баранку сербке и вышла в 1/4 финала турнира в Любляне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Сербии Теодору Костович (WTA 245) за 1 час и 44 минуты.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/8 финала

Теодора Костович (Сербия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:7 (4:7), 0:6

Олейникова провела третье очное противостояние против Костович. Александра добыла вторую победу над сербкой – неделей ранее она одолела ее во втором круге соревнований идентичной категории в Монтре.

Следующей соперницей Александры будет Мона Бартель (Германия, WTA 220).