WTA
11 сентября 2025, 12:43
Соболева разгромно проиграла шестой сеяной на турнире WTA 125 в Любляне

Во втором раунде соревнований в Словении Анастасия уступила Ханне Вандевинкель

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела поражение шестой сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 169) за 1 час и 16 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Ханне Вандевинкель (Бельгия) [6] – 2:6, 0:6

Соболева и Вандевинкель провели первое очное противостояние.

Ханне в четвертьфинале поборется либо против Доминики Салковой (Чехия, WTA 147), либо против Ренаты Ямриховой (Словакия, WTA 272).

Анастасия в Любляне успела переиграть Кристину Новак. В Любляне Соболева продолжит выступления в парном разряде, где в первом круге вместе с Амариссой Киарой Тот сыграет против первых сеяных Мириам Шкох и Симоны Вальтерт (встреча состоится 11 сентября, ориентировочно в 16:00).

В одиночке Любляны из украинок продолжает играть Александра Олейникова, которая в 1/8 финала выйдет на корт против Теодоры Костович (Сербия, WTA 245). Олейникова и Костович начнут матч 11 числа, ориентировочно в 14:00 по Киеву.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
