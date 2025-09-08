Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца
Анастасия переиграла Кристину Новак в первом раунде соревнований в Словении
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
В первом раунде украинка переиграла Кристину Новак (Словения, WTA 821), которой организаторы предоставили wild card. Соболева одержала победу в двух сетах за 1 час и 32 минуты.
WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала
Кристина Новак (Словения) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:7 (3:7), 1:6
Анастасия провела первое очное противостояние против Кристины.
Соболева прервала лузстрик из четырех поединков. До этого матча в последний раз она побеждала в середине июля, когда добралась до полуфинала соревнований ITF W75 в Чехии.
Следующей соперницей Анастасии будет либо теннисистка из квалификации, либо шестая сеяная Ханне Вандевинкель.
Помимо Соболевой, Украину в Любляне также представит Александра Олейникова. 9 сентября Олейникова в первом круге поборется против Тамары Зиданшек, которая посеяна под третьим номером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба