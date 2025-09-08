Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соболева на турнире WTA 125 в Любляне одержала первую победу за 2 месяца
WTA
08 сентября 2025, 15:57
329
1

Анастасия переиграла Кристину Новак в первом раунде соревнований в Словении

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка переиграла Кристину Новак (Словения, WTA 821), которой организаторы предоставили wild card. Соболева одержала победу в двух сетах за 1 час и 32 минуты.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала

Кристина Новак (Словения) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:7 (3:7), 1:6

Анастасия провела первое очное противостояние против Кристины.

Соболева прервала лузстрик из четырех поединков. До этого матча в последний раз она побеждала в середине июля, когда добралась до полуфинала соревнований ITF W75 в Чехии.

Следующей соперницей Анастасии будет либо теннисистка из квалификации, либо шестая сеяная Ханне Вандевинкель.

Помимо Соболевой, Украину в Любляне также представит Александра Олейникова. 9 сентября Олейникова в первом круге поборется против Тамары Зиданшек, которая посеяна под третьим номером.

Анастасия Соболева WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Ось й добре, може тепер попре!
