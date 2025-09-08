Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне
WTA
08 сентября 2025, 13:48 |
158
3

Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне

Александра Олейникова и Анастасия Соболева выступят на соревнованиях в Словении

08 сентября 2025, 13:48 |
158
3
Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне
Instagram. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 175) и Анастасия Соболева (WTA 267) заявились на грунтовой турнир WTA 125 в Любляне, Словения.

Олейникова в первом раунде сыграет против третьей сеяной Тамары Зиданшек (Словения, WTA 150). Это будет первая встреча соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Соболева в 1/16 финала поборется против Кристины Новак (Словения, WTA 821), которой организаторы предоставили wild card.

Александра стартует в Любляне 9 сентября, а Анастасия начнет поединок против Новак 8 числа ориентировочно в 14:30 по Киеву.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ТУРНИРА В ЛЮБЛЯНЕ

По теме:
Анастасия Соболева – Кристина Новак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили позиции по итогам US Open 2025
Сколько заработала Олейникова за дебютный полуфинал категории WTA 125?
WTA Любляна Анастасия Соболева Александра Олейникова Тамара Зиданшек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08 сентября 2025, 08:24 2
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»

Эдди хочет организовать поединок Усик – Опетая

Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07 сентября 2025, 15:20 9
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала

Тео Ндика рассказал о повседневном быте футболиста в стране, где идет война

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
Теннис | 08.09.2025, 02:01
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 08:16
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Футбол | 08.09.2025, 10:19
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
«Будет тяжело». Маркевич сделал прогноз на матч Азербайджана и Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
А де зникли Байндл,Калініна,Снігур,Лопата?Та й Леся щось не повідомляє коли зможе вийти на корт.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 28
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 31
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем