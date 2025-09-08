Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 175) и Анастасия Соболева (WTA 267) заявились на грунтовой турнир WTA 125 в Любляне, Словения.

Олейникова в первом раунде сыграет против третьей сеяной Тамары Зиданшек (Словения, WTA 150). Это будет первая встреча соперниц.

Соболева в 1/16 финала поборется против Кристины Новак (Словения, WTA 821), которой организаторы предоставили wild card.

Александра стартует в Любляне 9 сентября, а Анастасия начнет поединок против Новак 8 числа ориентировочно в 14:30 по Киеву.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ТУРНИРА В ЛЮБЛЯНЕ