Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 125 в Любляне
Александра Олейникова и Анастасия Соболева выступят на соревнованиях в Словении
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 175) и Анастасия Соболева (WTA 267) заявились на грунтовой турнир WTA 125 в Любляне, Словения.
Олейникова в первом раунде сыграет против третьей сеяной Тамары Зиданшек (Словения, WTA 150). Это будет первая встреча соперниц.
Соболева в 1/16 финала поборется против Кристины Новак (Словения, WTA 821), которой организаторы предоставили wild card.
Александра стартует в Любляне 9 сентября, а Анастасия начнет поединок против Новак 8 числа ориентировочно в 14:30 по Киеву.
