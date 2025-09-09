Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла полуфиналистку Ролан Гаррос 2021 Тамару Зиданшек (WTA 150) за 1 час и 6 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) [3] – 6:3, 6:1

В первой партии Александра уступала 1:3, после чего до завершения матча проиграла только один гейм.

Олейникова провела первое очное противостояние против Зиданшек.

Следующей соперницей Александры будет квалифайер Теодора Костович, с которой она уже дважды играла за последний месяца. В начале августа Олейникова уступила Костович в первом круге 75-тысячника в Австрии, а 5 сентября взяла реванш у сербки на соревнованиях WTA 125 в Монтре.

В 1/8 финала турнира в Любляне, помимо Олейниковой, сыграет еще одна представительница Украины – Анастасия Соболева. Днем ранее она прошла Кристину Новак, а далее поборется против победительницы поединка Анета Кужмова – Ханне Вандевинкель.