Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 сентября 2025, 13:20
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Александра в первом раунде турнире WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла полуфиналистку Ролан Гаррос 2021 Тамару Зиданшек (WTA 150) за 1 час и 6 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) [3] – 6:3, 6:1

В первой партии Александра уступала 1:3, после чего до завершения матча проиграла только один гейм.

Олейникова провела первое очное противостояние против Зиданшек.

Следующей соперницей Александры будет квалифайер Теодора Костович, с которой она уже дважды играла за последний месяца. В начале августа Олейникова уступила Костович в первом круге 75-тысячника в Австрии, а 5 сентября взяла реванш у сербки на соревнованиях WTA 125 в Монтре.

В 1/8 финала турнира в Любляне, помимо Олейниковой, сыграет еще одна представительница Украины – Анастасия Соболева. Днем ранее она прошла Кристину Новак, а далее поборется против победительницы поединка Анета Кужмова – Ханне Вандевинкель.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
150-у (а не так давно і 30-у) цілком собі ґрунтовичку Санька просто не помітила. Справжня козацька зверюга )
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Молодець!Відчувається, що зробила висновки з останнєї гри з латишкою.Бадмінтону майже не було,зате були вінерси, підкрутки, дропи, обвідні й т.д.Бажаю успіху в наступному матчі!
Ответить
+3
Андрій Заліщук
А далі знову Костовіч, при чому та ж стадія 1/8
#можемпавтаріть
Ответить
+2
Kh
вот это по-Харьковски! с победой наша дочка!
Ответить
+1
serhiy1
Оце круто . Не зупиняйся !
Ответить
+1
Sashamar
 Наразі Олійникова оновила власний рекорд в рейтингу.
Ответить
0
Vitaly Kozak
Глядачі на трибунах були шоковані, як їхня найкраща донедавна тенісистка без шансів програла нашій Олександрі, яку якийсь телепень у коментарях на минулому тижні називав ноунеймом.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
