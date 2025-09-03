Олейникова взяла реванш у сербки и вышла в 1/4 финала турнира в Швейцарии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела квалифайера Теодору Костович (Сербия, WTA 262) за 1 час и 40 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/8 финала

Теодора Костович (Сербия) [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 3:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Костович. В начале августа Александра уступила Теодоре на старте соревнований ITF W75 в Амштеттене.

Александра впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 125.

Ее следующей соперницей будет победительница матча Симона Вальтерт (Нидерланды, WTA 124) – Карсон Бренстайн (Канада, WTA 183). В первом круге Олейникова выбила вторую сеяную Майяр Шериф.