Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олейникова взяла реванш у сербки и вышла в 1/4 финала турнира в Швейцарии
WTA
03 сентября 2025, 19:09
360
3

Александра в двух сетах одолела Теодору Костович на соревнованиях WTA 125 в Монтре

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела квалифайера Теодору Костович (Сербия, WTA 262) за 1 час и 40 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/8 финала

Теодора Костович (Сербия) [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 3:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Костович. В начале августа Александра уступила Теодоре на старте соревнований ITF W75 в Амштеттене.

Александра впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 125.

Ее следующей соперницей будет победительница матча Симона Вальтерт (Нидерланды, WTA 124) – Карсон Бренстайн (Канада, WTA 183). В первом круге Олейникова выбила вторую сеяную Майяр Шериф.

Александра Олейникова WTA Монтре
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Після перемоги Сашуля підняла прапор України над головою,їй аплодували!
Ответить
+4
C.Пеклов
Молодець,хай щастить в наступних матчах!
Ответить
+4
Falko
До речі, старт був не простий - брали свої подачі, і сербка повела 2:1. Але тут Олександру поперло )) - 5 геймів поспіль! Й у 2 сеті ситуація була вже цілком під контролем, навіть без подвигів.
Ответить
+1
