Олейникова взяла реванш у сербки и вышла в 1/4 финала турнира в Швейцарии
Александра в двух сетах одолела Теодору Костович на соревнованиях WTA 125 в Монтре
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.
Во втором раунде украинка в двух сетах одолела квалифайера Теодору Костович (Сербия, WTA 262) за 1 час и 40 минут.
WTA 125 Монтре. Грунт, 1/8 финала
Теодора Костович (Сербия) [Q] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 3:6
Олейникова провела второе очное противостояние против Костович. В начале августа Александра уступила Теодоре на старте соревнований ITF W75 в Амштеттене.
Александра впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 125.
Ее следующей соперницей будет победительница матча Симона Вальтерт (Нидерланды, WTA 124) – Карсон Бренстайн (Канада, WTA 183). В первом круге Олейникова выбила вторую сеяную Майяр Шериф.
