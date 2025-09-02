Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
WTA
02 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 02 сентября 2025, 19:06
288
2

Александра в двух сетах одолела Майяр Шериф в матче 1/16 финала соревнований в Монтре

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла вторую сеяную Майяр Шериф (Египет, WTA 102) за 1 час и 29 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Майяр Шериф (Египет) [2] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Олейникова прервала лузстрик из трех поединков. В последний раз Александра побеждала в середине июля, когда выиграла трофей 75-тысячника в Гааге.

Следующей оппоненткой Олейниковой будет квалифайер Теодора Костович, которая она уступила в начале августа на соревнованиях ITF W75 в Амштеттене.

Победа над Шериф стала для Олейниковой самой высокорейтинговой в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Хлоэ Паке, которая занимала 149-е место в рейтинге WTA.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Супер, приємна несподіванка!!!
Ответить
+1
Falko
Ну, тепер треба повертати боржок різним нахабним кваліфаєркам. А то АО скоро ;)
Ответить
0
