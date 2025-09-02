Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла вторую сеяную Майяр Шериф (Египет, WTA 102) за 1 час и 29 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Майяр Шериф (Египет) [2] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Олейникова прервала лузстрик из трех поединков. В последний раз Александра побеждала в середине июля, когда выиграла трофей 75-тысячника в Гааге.

Следующей оппоненткой Олейниковой будет квалифайер Теодора Костович, которая она уступила в начале августа на соревнованиях ITF W75 в Амштеттене.

Победа над Шериф стала для Олейниковой самой высокорейтинговой в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Хлоэ Паке, которая занимала 149-е место в рейтинге WTA.