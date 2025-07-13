Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) завоевала трофей грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В финале украинка в двух сетах разгромила Джессику Пьери (Италия, WTA 381) за 1 час и 22 минуты.

ITF W75 Гаага. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Джессика Пьери (Италия) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперниц. На пути к трофею Александра, помимо Пьери, также одолела Тайру Катерину Грант, Сару ван Эмст, Лору Самсон и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.

Олейникова провела четвертый финал в 2025 году и завоевала четвертый трофей. Ранее в этом сезоне она становилась чемпионкой двух 35-тысячников в итальянском городе Санта-Маргерита-ди-Пула, а также взяла титул 50-тысячника в Портороже, Словения.

Всего на счету Александры теперь девять трофеев на уровне ITF за карьеру. В Гааге Олейникова завоевала крупнейший титул.

В LIVE-рейтинге WTA Олейникова идет на 182-м месте, что будет ее новой наивысшей позицией.