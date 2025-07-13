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  4. Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
ITF
13 июля 2025, 18:42 | Обновлено 13 июля 2025, 19:08
2105
6

Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере

Александра в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Пьери в решающем матче ITF W75

13 июля 2025, 18:42 | Обновлено 13 июля 2025, 19:08
2105
6
Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) завоевала трофей грунтового турнира ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В финале украинка в двух сетах разгромила Джессику Пьери (Италия, WTA 381) за 1 час и 22 минуты.

ITF W75 Гаага. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [5] – Джессика Пьери (Италия) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперниц. На пути к трофею Александра, помимо Пьери, также одолела Тайру Катерину Грант, Сару ван Эмст, Лору Самсон и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.

Олейникова провела четвертый финал в 2025 году и завоевала четвертый трофей. Ранее в этом сезоне она становилась чемпионкой двух 35-тысячников в итальянском городе Санта-Маргерита-ди-Пула, а также взяла титул 50-тысячника в Портороже, Словения.

Всего на счету Александры теперь девять трофеев на уровне ITF за карьеру. В Гааге Олейникова завоевала крупнейший титул.

В LIVE-рейтинге WTA Олейникова идет на 182-м месте, что будет ее новой наивысшей позицией.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Vanil10
Розумниця!!! Грамотно і сильно, успіхів дальше!!!
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+5
Sashamar
Вказувати на недоліки будемо потім. Сьогодні поздоровлення 
Давай, тезко. Квал ЮСО чекає.
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+5
Falko
Саньку, дайош стопісяд! Для початку )
Якщо що, я - про рейтинг ;)
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+4
C.Пеклов
Молодчинка!Так трохи зловживає бадмінтоном, але якщо те приносить результат, то чому би й ні?Дуже впевнено грала, сумнівів в перемозі не було з самого початку матчу!Успіхів на наступних турнірах!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
"У LIVE-рейтингу WTA Олійникова йде на 182-му місці, що буде її новою найвищою позицією."
Взагалі-то буде з понеділка №170 рейтингу.
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0
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