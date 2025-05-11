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  4. «Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне
ITF
11 мая 2025, 13:15 | Обновлено 11 мая 2025, 13:44
995
3

«Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне

Украинка переиграла в двух сетах Екатерину Макарову

11 мая 2025, 13:15 | Обновлено 11 мая 2025, 13:44
995
3
«Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Екатерину Макарову (WTA 221). Александра выиграла первый сет, а во втором оставила «нейтралку» с баранкой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты. Это был их восьмой поединок и четвертая победа Олейниковой.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [2] – Екатерина Макарова [1] – 6:4, 6:0

Для Александры это второй трофей в этом сезоне и восьмой в карьере.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова трофеи украинцев в теннисе Екатерина Макарова (Владимировна, 1996)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Falko
І так буде з кожною. Принаймні, варто, аби так було.
ВТА, ваш вихід. Руzzкіх ображають.
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+7
Олександр Науменко
Молодчинка! Цікаво, на квал РГ проходить?
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+3
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