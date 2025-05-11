«Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Екатерину Макарову (WTA 221). Александра выиграла первый сет, а во втором оставила «нейтралку» с баранкой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты. Это был их восьмой поединок и четвертая победа Олейниковой.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [2] – Екатерина Макарова [1] – 6:4, 6:0

Для Александры это второй трофей в этом сезоне и восьмой в карьере.