«Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне
Украинка переиграла в двух сетах Екатерину Макарову
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Екатерину Макарову (WTA 221). Александра выиграла первый сет, а во втором оставила «нейтралку» с баранкой.
Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты. Это был их восьмой поединок и четвертая победа Олейниковой.
ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) [2] – Екатерина Макарова [1] – 6:4, 6:0
Для Александры это второй трофей в этом сезоне и восьмой в карьере.
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