Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 259) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая третий номер посева, в тяжелом поединке обыграла в трех сетах Далилу Спитери (WTA 500) из Италии. Александра уступила в первом сете, но переломила ход матча и совершила убедительный камбек. В последующих двух сетах Олейникова оформила по два брейка в каждом, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 35 минут. Это был их второй поединок. В первом Спитери одержала техническую победу.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [3] – Далила Спитери (Италия) [8] – 5:7, 6:2, 6:2

Для Александры это первый трофей в этом сезоне и шестой в карьере.