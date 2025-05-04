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ITF
04 мая 2025, 14:50 | Обновлено 04 мая 2025, 15:08
272
2

Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне

Александра Олейникова обыграла в трех сетах Далилу Спитери

04 мая 2025, 14:50 | Обновлено 04 мая 2025, 15:08
272
2
Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 259) выиграла трофей на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая третий номер посева, в тяжелом поединке обыграла в трех сетах Далилу Спитери (WTA 500) из Италии. Александра уступила в первом сете, но переломила ход матча и совершила убедительный камбек. В последующих двух сетах Олейникова оформила по два брейка в каждом, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 35 минут. Это был их второй поединок. В первом Спитери одержала техническую победу.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) [3] – Далила Спитери (Италия) [8] – 5:7, 6:2, 6:2

Для Александры это первый трофей в этом сезоне и шестой в карьере.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Андрій Заліщук
Хоч ти порадувала, молодець!
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Олександр Науменко
Молодець Сашко, в онлайні обійшла Завацьку, Цуренко, Страхову і вже 240-ва рейтингу. Ще трошки і наздожене Соболєву.
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