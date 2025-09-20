Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
WTA
20 сентября 2025, 19:35
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125

Александра в двух сетаз разобралась с Сильвией Амброзио на соревнованиях в Толентино

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

В полуфинале украинка в двух сетах разгромила представительницу Италии Сильвию Амброзио (WTA 230) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/2 финала

Сильвия Амброзио (Италия) – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 2:6

Александра Олейникова WTA Толентино
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
roman75zpr
Ну хоть здесь Италию обыграли... С победой!
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець!Успіху у фіналі!
Ответить
0
