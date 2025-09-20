WTA20 сентября 2025, 19:35 |
166
2
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
Александра в двух сетаз разобралась с Сильвией Амброзио на соревнованиях в Толентино
20 сентября 2025, 19:35 |
166
2
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.
В полуфинале украинка в двух сетах разгромила представительницу Италии Сильвию Амброзио (WTA 230) за 1 час и 10 минут.
WTA 125 Толентино. Грунт, 1/2 финала
Сильвия Амброзио (Италия) – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 2:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 20:40 162
Бывший форвард и экс-скаут Динамо дал откровенное интервью
Теннис | 20 сентября 2025, 16:57 0
Наварро и Пегула выиграли свои одиночные матчи и принесли команде общую победу
Другие виды | 19.09.2025, 19:49
Футбол | 20.09.2025, 17:34
Футбол | 19.09.2025, 19:59
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну хоть здесь Италию обыграли... С победой!
Молодець!Успіху у фіналі!
Популярные новости
19.09.2025, 02:50 2
19.09.2025, 08:30 5
19.09.2025, 16:43 80
20.09.2025, 07:32 40
18.09.2025, 17:31 63
20.09.2025, 12:19
19.09.2025, 03:21 8