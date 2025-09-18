Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Латвии Дарью Семенистую (WTA 106) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) [2] – 6:2, 6:2

Олейникова провела второе очное противостояние против Семенистой. Двумя неделям ранее Александра уступила Дарье в полуфинале соревнований идентичной категории в Монтре.

На старте турнира в Толентино Олейникова уверенно переиграла Федерику Урджези. Следующей оппоненткой представительницы Украины будет восьмая сеяная Тамара Зиданшек, которую она одолела 9 числа на старте соревнований в Любляне.