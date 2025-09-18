Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
WTA
18 сентября 2025, 16:22 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:35
471
6

Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии

Александра разобралась с Дарьей Семенистой во втором круге соревнования в Толентино

18 сентября 2025, 16:22 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:35
471
6
Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Латвии Дарью Семенистую (WTA 106) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) [2] – 6:2, 6:2

Олейникова провела второе очное противостояние против Семенистой. Двумя неделям ранее Александра уступила Дарье в полуфинале соревнований идентичной категории в Монтре.

На старте турнира в Толентино Олейникова уверенно переиграла Федерику Урджези. Следующей оппоненткой представительницы Украины будет восьмая сеяная Тамара Зиданшек, которую она одолела 9 числа на старте соревнований в Любляне.

По теме:
Александра Олейникова – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова разгромила первую соперницу на турнире WTA 125 в Италии
Олейникова проиграла экс-23-й ракетке в четвертьфинале турнира в Любляне
Александра Олейникова Дарья Семенистая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Футбол | 18 сентября 2025, 09:35 10
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном

Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?

Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025
Теннис | 18 сентября 2025, 16:09 0
Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025
Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025

Сонай Картал с Кэти Бултер одолели своих соперниц в одиночных матчах и принесли победу

Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 03:49
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!Дуже добре!Успіху в наступному матчі!
Ответить
+3
Sashamar
Підсумки дня. Крім Олександри (вдало чередувала бадмінтон з укороченими) виграли Соболєва (важко грає Настя: з кацапкою мучилася три години), на п'ятнашках Дятлова (в другої сіяної!), Берген, Ткаченко. Програли, на жаль, юні Скляр і Фірман.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
naverland
Красотка, так держать.
Ответить
+1
М
хороший Харьковский характер стабильно проявляет Олейникова в последнее время. с таким можно и на пятисотники с тысячниками замахнуцца!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем