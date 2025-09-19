Олейникова снова разбила полуфиналистку РГ-21 и вышла в полуфинал в Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
19 сентября 2025, 16:08 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:12
Александра в двух сетах одолела Тамару Зиданшек на соревнованиях WTA 125 в Толентино

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

В третьем раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA 152), которая в 2021 году добралась до полуфинала Ролан Гаррос. Олейникова выиграла матча за 1 час и 27 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/4 финала

Тамара Зиданшек (Словения) [8] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. На прошлой неделе Александра справилась с Тамарой на старте соревнований идентичной категории в Любляне.

Олейникова в Толентино, помимо Зиданшек, также справилась с Федерикой Урджези и Дарьей Семенистой. Ее следующей оппоненткой будет либо Сильвия Амброзио, либо Алис Раме.

Александра во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA 125 и поборется за первый финал.

Александра Олейникова Тамара Зиданшек
Андрій Заліщук
Молодець!!! Видно, що росте як тенісистка.
naverland
Хорошо провела матч, на спокойнике без силовых аутов. На терпение на ошибках соперницы.
C.Пеклов
Ну Сашуля вже треба виходити у фінал!
