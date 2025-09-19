Олейникова снова разбила полуфиналистку РГ-21 и вышла в полуфинал в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Толентино, Италия.

В третьем раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA 152), которая в 2021 году добралась до полуфинала Ролан Гаррос. Олейникова выиграла матча за 1 час и 27 минут.

WTA 125 Толентино. Грунт, 1/4 финала

Тамара Зиданшек (Словения) [8] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. На прошлой неделе Александра справилась с Тамарой на старте соревнований идентичной категории в Любляне.

Олейникова в Толентино, помимо Зиданшек, также справилась с Федерикой Урджези и Дарьей Семенистой. Ее следующей оппоненткой будет либо Сильвия Амброзио, либо Алис Раме.

Александра во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA 125 и поборется за первый финал.