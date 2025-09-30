ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский полузащитник Виктор Коваленко стал игроком «Ариса» Лимасол. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Кипра.

Срок соглашения между 29-летним футболистом и «Арисом» рассчитан на 2 года. Последние полгода карьеры Коваленко провел в составе «Эмполи». Летом футболист покинул итальянский клуб и стал свободным агентом.

До «Эмполи» Виктор был известен своими выступлениями за «Аталанту», «Специю» и донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне Виктор провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.