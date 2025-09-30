Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
30 сентября 2025, 19:38 | Обновлено 30 сентября 2025, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Арис. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко стал игроком «Ариса» Лимасол. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Кипра.

Срок соглашения между 29-летним футболистом и «Арисом» рассчитан на 2 года. Последние полгода карьеры Коваленко провел в составе «Эмполи». Летом футболист покинул итальянский клуб и стал свободным агентом.

До «Эмполи» Виктор был известен своими выступлениями за «Аталанту», «Специю» и донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне Виктор провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Harun Bakircioğlu
А нахрена чернобелое фото? Первая мысль совсем другая от такой фотографии
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Ну удачи Витя!Хоть где то ....
Ответить
+2
Victor QA
колись  подавав велики надії
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Є вже й забув, що є такий чувак... 
Ответить
+1
Полковник
Ждём Витёк пафосной игры против пафоса☝️
Ответить
0
Alex86 1
Golden boy - прощание )
Ответить
0
zzg77
Думав, що вже не грає.
Ответить
-1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Удачи в новом клубе, жаль что не заиграл в топ-лиге.
Но всё равно спасибо за легендарный гол 3 ноября 2018. Помню, был тогда в 9 классе, а Шахта долго не могла прервать серию поражений 0-1 ДК. Коваленко тогда сломил киевлян! 😊
Ответить
-3
