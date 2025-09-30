ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол
Украинский полузащитник Виктор Коваленко стал игроком «Ариса» Лимасол. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Кипра.
Срок соглашения между 29-летним футболистом и «Арисом» рассчитан на 2 года. Последние полгода карьеры Коваленко провел в составе «Эмполи». Летом футболист покинул итальянский клуб и стал свободным агентом.
До «Эмполи» Виктор был известен своими выступлениями за «Аталанту», «Специю» и донецкий «Шахтер».
В прошедшем сезоне Виктор провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
Viktor Kovalenko joins Aris— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) September 30, 2025
Aris Limassol is delighted to announce the signing of midfielder Viktor Kovalenko on a two-year contract, keeping him at the club until the summer of 2027.
We warmly welcome Viktor to the Aris Limassol family and wish him every success in our colors. pic.twitter.com/5hEAZnP33D
