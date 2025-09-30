Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей

Мадридский гранд Реал добыл уверенную победу над казахстанской командой Кайрат в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Сливочные разгромили соперников со счетом 5:0. Поединок прошел на стадионе Орталык в городе Алматы, Казахстан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик за королевский клуб оформил звездный француз Килиан Мбаппе. Теперь у француза пять голов в новом сезоне главного еврокубка.

Еще по одному мячу для Реала забили Эдуардо Камавинга и Браим Диас.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве. Ворота столичного испанского гранда защищал Тибо Куртуа, который отдал ассист на второй гол Мбаппе.

Подопечные Хаби Алонсо добыли вторую победу в ЛЧ 2025/26. В первом туре они одолели Марсель 2:1. Для Кайрата это уже второе поражение. На старте еврокубка казахстанцы програли Спортингу в Лиссабоне 1:4.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пен.), 52, 74, Камавинга, 83, Диас, 90+3

Кайрат: Шерхан Калмурза, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Еркин Тапалов (Юг Станоев, 65), Луис Мата, Офри Арад (Олжас Байбек, 64), Валерий Громыко (Георгий Зария, 80), Александр Мрынский, Дамир Касабулат, Дастан Сатпаев (Рикардиньо, 80), Жоржиньо (Эдмилсон, 65)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Дин Хёйсен, Франсиско Гарсия, Дани Себальос, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 70), Давид Алаба, Орельен Тчуамени (Эдуардо Камавинга, 80), Арда Гюлер (Джуд Беллингем, 80), Винисиус Жуниор (Родриго, 70), Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия, 81)

Предупреждения: Валерий Громыко (48), Офри Арад (55)