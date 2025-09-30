Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 21:24 | Обновлено 30 сентября 2025, 22:04
ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид

Килиан забил свой третий мяч в ворота казахстанской команды на 74-й минуте матча ЛЧ

30 сентября 2025, 21:24 | Обновлено 30 сентября 2025, 22:04
ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид

Французский нападающий Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26 Кайра Алматы – Реал Мадрид.

Мбаппе забил свой третий мяч в ворота казахстанской команды на 74-й минуте. Ассист на француза отдал турецкий футболист Арда Гюлер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан сделал счет 3:0. Первый мяч он оформил на 25-й минуте, реализовав пенальти, а второй забил на 74-й.

На 81-й Хаби Алонсо заменил Килиана на Гонсало Гарсию.

❗️ ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 74 мин.

По теме:
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Пафос – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
