ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид

Французский нападающий Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26 Кайра Алматы – Реал Мадрид.

Мбаппе забил свой третий мяч в ворота казахстанской команды на 74-й минуте. Ассист на француза отдал турецкий футболист Арда Гюлер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан сделал счет 3:0. Первый мяч он оформил на 25-й минуте, реализовав пенальти, а второй забил на 74-й.

На 81-й Хаби Алонсо заменил Килиана на Гонсало Гарсию.

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 74 мин.