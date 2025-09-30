ВИДЕО. Кайрат разгромлен в Алматы. Мбаппе положил хет-трик за Реал Мадрид
Килиан забил свой третий мяч в ворота казахстанской команды на 74-й минуте матча ЛЧ
Французский нападающий Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26 Кайра Алматы – Реал Мадрид.
Мбаппе забил свой третий мяч в ворота казахстанской команды на 74-й минуте. Ассист на француза отдал турецкий футболист Арда Гюлер.
Килиан сделал счет 3:0. Первый мяч он оформил на 25-й минуте, реализовав пенальти, а второй забил на 74-й.
На 81-й Хаби Алонсо заменил Килиана на Гонсало Гарсию.
ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 74 мин.
