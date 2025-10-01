Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
Лига Чемпионов
Кайрат
30.09.2025 19:45 – FT 0 : 5
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 03:43 | Обновлено 01 октября 2025, 04:07
18
0

Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»

Коуч Реала пообщался с масс-медиа после игры ЛЧ против Кайрата

01 октября 2025, 03:43 | Обновлено 01 октября 2025, 04:07
18
0
Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
ФК Реал Мадрид. Хаби Алонсо

Главный тренер Реала Хаби Алонсо пообщался с масс-медиа после победы над Кайратом Алматы (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов:

«Мы приехали сюда с четкой целью выиграть матч. Это Лига чемпионов, и мы хотели хорошо начать. У нас шесть очков из шести, следующая цель – Ювентус дома. Мы забили пять голов, достигли нашей цели и сыграли хорошо. Игроки были преданы делу и выполняли свою работу на высоком уровне. Теперь будем думать о Вильярреале.

Мбаппе сейчас в моменте, когда он решающий в каждом матче. Он эффективен и клинически точен перед воротами. Мы должны использовать его талант. Он забил невероятный гол в дерби, и нам нужно, чтобы он раскрылся. Я доволен его голами и положительным влиянием на партнеров по команде. Он работает и может провести выдающийся сезон.

Начало игры? Мы немного ощущали дискомфорт. Они сильно давили, но когда игра шла через Арду, мы находили игроков впереди и имели хорошие шансы прорвать их прессинг. Сначала мы немного были застигнуты врасплох.

Кайрат Алматы? Они заслуживают быть в Лиге чемпионов. Нас приняли фантастически, и я желаю им всего наилучшего. Мы приехали сделать то, для чего приехали, но отныне я желаю им удачи.

Арда Гюлер? «Он играл как атакующий полузащитник, чтобы максимально использовать свое качество. Он играл в центральной зоне за нападающим, чтобы взаимодействовать с Мбаппе. Он забивает голы и имеет качество для точного паса. Сегодня он также очень хорошо разворачивался в полузащите».

Родриго? Игроки, которые вышли на поле при счете 2:0, сделали это с отличной энергией. Браим Диас тоже. Я доволен его голом.

Замена Вальверде? Это было решение, которое уже было принято. Он всегда готов играть там, где нужен. Он очень активный и готов. Матч был решен во втором тайме, и нам пришлось дозировать наши усилия, потому что и он, и Каррерас выполняли серию длинных действий.

Разозлился ли Вини Жуниор из-за замены? Всегда нужно контролировать гнев и управлять им. Пока ничего не произошло. Вини не жаловался. Это был комментарий, который не имел отношения к делу.

Город Алматы? Если бы у меня было время, я хотел бы лучше познакомиться с городом. Мы ехали в аэропорт, отель и на стадион. Больше ничего».

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид), асcист Гонсало Гарсия.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид), асcист Родриго.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Тибо Куртуа.
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
По теме:
ТРУБИН: «Могли выжать больше. Это футбол, нужно играть с первых минут»
МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
Хаби Алонсо пресс-конференция Реал Мадрид Кайрат Алматы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Лига чемпионов Арда Гюлер
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30 сентября 2025, 07:55 0
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико

Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30 сентября 2025, 21:39 8
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей

Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во втором туре Лиги чемпионов

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30.09.2025, 09:19
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»
Футбол | 01.10.2025, 03:46
Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»
Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 41
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем