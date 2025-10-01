Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»

Главный тренер Реала Хаби Алонсо пообщался с масс-медиа после победы над Кайратом Алматы (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов:

«Мы приехали сюда с четкой целью выиграть матч. Это Лига чемпионов, и мы хотели хорошо начать. У нас шесть очков из шести, следующая цель – Ювентус дома. Мы забили пять голов, достигли нашей цели и сыграли хорошо. Игроки были преданы делу и выполняли свою работу на высоком уровне. Теперь будем думать о Вильярреале.

Мбаппе сейчас в моменте, когда он решающий в каждом матче. Он эффективен и клинически точен перед воротами. Мы должны использовать его талант. Он забил невероятный гол в дерби, и нам нужно, чтобы он раскрылся. Я доволен его голами и положительным влиянием на партнеров по команде. Он работает и может провести выдающийся сезон.

Начало игры? Мы немного ощущали дискомфорт. Они сильно давили, но когда игра шла через Арду, мы находили игроков впереди и имели хорошие шансы прорвать их прессинг. Сначала мы немного были застигнуты врасплох.

Кайрат Алматы? Они заслуживают быть в Лиге чемпионов. Нас приняли фантастически, и я желаю им всего наилучшего. Мы приехали сделать то, для чего приехали, но отныне я желаю им удачи.

Арда Гюлер? «Он играл как атакующий полузащитник, чтобы максимально использовать свое качество. Он играл в центральной зоне за нападающим, чтобы взаимодействовать с Мбаппе. Он забивает голы и имеет качество для точного паса. Сегодня он также очень хорошо разворачивался в полузащите».

Родриго? Игроки, которые вышли на поле при счете 2:0, сделали это с отличной энергией. Браим Диас тоже. Я доволен его голом.

Замена Вальверде? Это было решение, которое уже было принято. Он всегда готов играть там, где нужен. Он очень активный и готов. Матч был решен во втором тайме, и нам пришлось дозировать наши усилия, потому что и он, и Каррерас выполняли серию длинных действий.

Разозлился ли Вини Жуниор из-за замены? Всегда нужно контролировать гнев и управлять им. Пока ничего не произошло. Вини не жаловался. Это был комментарий, который не имел отношения к делу.

Город Алматы? Если бы у меня было время, я хотел бы лучше познакомиться с городом. Мы ехали в аэропорт, отель и на стадион. Больше ничего».