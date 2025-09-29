Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Кайрат
30.09.2025 19:45 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 22:25
Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 19:45

Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат (Казахстан) и Реал Мадрид (Испания).

Встреча состоится на стадионе Орталык в Алматы. Время начала поединка – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал ранее никогда не играл против Кайрата. Казахстанский коллектив впервые выступает в основном этапе еврокубка.

В первом туре ЛЧ Реал переиграл Марсель 2:1, а Кайрат уступил Спортингу 1:4.

Следующие соперники Кайрата и Реала в ЛЧ 2025/26:

  • Кайрат: Пафос, Интер, Копенгаген, Олимпиакос, Брюгге, Арсенал
  • Реал: Ювентус, Ливерпуль, Олимпиакос, Манчестер Сити, Монако, Бенфика

Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кайрат – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
