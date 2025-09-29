Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 30 сентября в 19:45
29 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат (Казахстан) и Реал Мадрид (Испания).
Встреча состоится на стадионе Орталык в Алматы. Время начала поединка – 19:45 по Киеву.
Реал ранее никогда не играл против Кайрата. Казахстанский коллектив впервые выступает в основном этапе еврокубка.
В первом туре ЛЧ Реал переиграл Марсель 2:1, а Кайрат уступил Спортингу 1:4.
Следующие соперники Кайрата и Реала в ЛЧ 2025/26:
- Кайрат: Пафос, Интер, Копенгаген, Олимпиакос, Брюгге, Арсенал
- Реал: Ювентус, Ливерпуль, Олимпиакос, Манчестер Сити, Монако, Бенфика
Кайрат – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
