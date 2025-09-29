Кайрат – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

30 сентября на Центральный пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Кайрат встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат

Команда сейчас проводит лучший отрезок за все время - а история у него, по казахским меркам, длительная. Во-первых, удалось вернуть себе чемпионский титул, после паузы в четыре года. И, кстати, сейчас есть неплохие шансы удержать лидирующую позицию в Премьер-Лиге, хотя гонка с Астаной еще не закончена. Во-вторых, в еврокубках уже достигнуто рекордных успехов.

Впервые в истории получилось успешно преодолеть сито квалификации. Причем там были довольно непростые соперники - Олимпия Люблна, КуПС, Слован Братислава и, в решающем раунде, Селтик (там выиграли серию пенальти после пары нулевых ничьих). Правда, все, что получилось в первом туре со Спортингом в Лиссабоне, это забить гол престижа - на 86-й минуте, после четырех пропущенных.

Реал Мадрид

Клуб понимает, что обязан брать трофеи. За то, что в 2025-м году не было ни одного, не пощадили даже Анчелотти с его громадными достижениями. У Хаби Алонсо уже был вылет с новыми подопечными - пусть это было летом, на клубном чемпионате мира. Впрочем, сейчас, после каникул, получилось стартовать при стопроцентных показателях и, таким образом, выйти на единоличное первое место.

Лига чемпионов тоже началась с победы. Но она была, пожалуй, самой непростой: с ранней травмой, удалением и необходимостью отыгрываться. Благо, что на 80-й минуте судья решил поставить пенальти в не самой очевидной ситуации. Его реализовал Мбаппе, и именно так и было оформлено итоговые 2:1 с Марселем. Ну, а сейчас предстоит далекий визит между сложными матчами Примеры, с Атлетико и Вильярреалом.

Статистика личных встреч

Это клубы, что максимально далеки и сугубо географически, и по уровню - конечно же, раньше они не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в итоговом, причем очень легким, успехом гостей из Испании. Но свои шансы у аутсайдера будут - рискнем поставить на обе забьют (коэффициент - 2,29).