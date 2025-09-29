Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

30 сентября, в рамках Лиги чемпионов свою встречу проведут Кайрат Алматы и Реал Мадрид. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат Алматы

Клуб из Казахстана уже выиграл свой сезон, когда пробился в основную сетку Лиги чемпионов. От Кайрата здесь никто не ждет чуда, ведь большинство соперников на порядок выше классом. В дебютном матче Этапа лиги, команда уступила на выезде Спортингу со счетом 1:4, единственный мяч забили в концовке, когда все было решено.

На внутренней арене клуб идет вторым, отставая от лидера на одно очко, при этом есть игра в запасе. Предстоящая битва, будет одной из самых важных в истории Кайрата, без всякого преувеличения. Вся команда сильно радовалась, когда узнала, что к ним приедет Реал, теперь есть шанс сыграть против самого титулованного клуба Европы.

Реал Мадрид

«Сливочные» свой сезон начали с победы дома против Марселя – 2:1, но забили решающий мяч, играя в меньшинстве, после удаления Карвахаля. Дублем в том матче отметился Мбаппе, хотя остались вопросы на счет законности пенальти, с которого мадридцы и забили второй матч.

Ла Лигу подопечные Хаби Алонсо начали с шести побед кряду, что позволило захватить лидерство, а вот в последнем туре Реал уступил в принципиальном дерби Атлетико со счетом 2:5. После этого фиаско «сливочные» откатились на вторую строчку в чемпионате, их отставание от Барселоны составляет всего одно очко. Учитывая силу предстоящего соперника, Алонсо может использовать небольшую ротацию состава.

Прогноз

Конечно, эти команды между собой никогда не играли, а в предстоящем матче все сводится только к вопросу, с каким счетом выиграют гости.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кайрата – 22,16, ничья – 10,54, победа Реала– 1,1.

Реал должен брать без проблем три очка, но поддержка у хозяев будет огромной, ведь приезд такого гранда, большое событие для всей страны. Не думаю, что за счет самоотдачи Кайрат сможет компенсировать разницу в классе. Ставлю на успех гостей с форой -2,5 гола за 1,76.