Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Лига Чемпионов
Кайрат
30.09.2025 19:45 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч

Встреча в Алматы начнется 30 сентября в 19:45 по Киеву

Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

30 сентября, в рамках Лиги чемпионов свою встречу проведут Кайрат Алматы и Реал Мадрид. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат Алматы

Клуб из Казахстана уже выиграл свой сезон, когда пробился в основную сетку Лиги чемпионов. От Кайрата здесь никто не ждет чуда, ведь большинство соперников на порядок выше классом. В дебютном матче Этапа лиги, команда уступила на выезде Спортингу со счетом 1:4, единственный мяч забили в концовке, когда все было решено.

На внутренней арене клуб идет вторым, отставая от лидера на одно очко, при этом есть игра в запасе. Предстоящая битва, будет одной из самых важных в истории Кайрата, без всякого преувеличения. Вся команда сильно радовалась, когда узнала, что к ним приедет Реал, теперь есть шанс сыграть против самого титулованного клуба Европы.

Реал Мадрид

«Сливочные» свой сезон начали с победы дома против Марселя – 2:1, но забили решающий мяч, играя в меньшинстве, после удаления Карвахаля. Дублем в том матче отметился Мбаппе, хотя остались вопросы на счет законности пенальти, с которого мадридцы и забили второй матч.

Ла Лигу подопечные Хаби Алонсо начали с шести побед кряду, что позволило захватить лидерство, а вот в последнем туре Реал уступил в принципиальном дерби Атлетико со счетом 2:5. После этого фиаско «сливочные» откатились на вторую строчку в чемпионате, их отставание от Барселоны составляет всего одно очко. Учитывая силу предстоящего соперника, Алонсо может использовать небольшую ротацию состава.

Прогноз

Конечно, эти команды между собой никогда не играли, а в предстоящем матче все сводится только к вопросу, с каким счетом выиграют гости.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кайрата – 22,16, ничья – 10,54, победа Реала– 1,1.

Реал должен брать без проблем три очка, но поддержка у хозяев будет огромной, ведь приезд такого гранда, большое событие для всей страны. Не думаю, что за счет самоотдачи Кайрат сможет компенсировать разницу в классе. Ставлю на успех гостей с форой -2,5 гола за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Кайрат
30 сентября 2025 -
19:45
Реал Мадрид
Фора Реала (-2.5) 1.76
Кайрат Алматы Реал Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
