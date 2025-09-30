30 сентября мадридский Реал сыграл против Кайрата в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Орталык в Алматы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сливочных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пен.), 52, 74, Камавинга, 83, Диас, 90+3

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 25 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 52 мин.

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 74 мин.

ГОЛ! 0:4 Камавинга, 83 мин.

ГОЛ! 0:5 Диас, 90+3 мин.