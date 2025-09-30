Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Кайрат
30.09.2025 19:45 – FT 0 : 5
Реал Мадрид
Лига чемпионов
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября мадридский Реал сыграл против Кайрата в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Орталык в Алматы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Кайрат (Казахстан) – Реал (Испания) – 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пен.), 52, 74, Камавинга, 83, Диас, 90+3

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 25 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 52 мин.

ГОЛ! 0:3 Мбаппе, 74 мин.

ГОЛ! 0:4 Камавинга, 83 мин.

ГОЛ! 0:5 Диас, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид), асcист Гонсало Гарсия.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид), асcист Родриго.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Тибо Куртуа.
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Пафос – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Даниил Агарков Sport.ua
