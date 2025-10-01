МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»

Форвард Реала Килиан Мбаппе пообщался с масс-медиа после победного матча с Кайратом Алматы (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов, в котором он сделал хет-трик.

Мбаппе, который был назван MVP матча, сказал: «Мы не можем забыть то, что произошло на выходных. Мы никогда не должны забывать. Это другой турнир, но мы должны продолжать думать о том, что произошло, и работать, чтобы становиться лучше каждый день, чтобы не повторилась такая ночь.

Моя работа – помогать команде, о другом я даже не думаю. Я делаю всё, что могу, чтобы помочь команде выигрывать. Если я забиваю голы – прекрасно, но если помогаю команде другими способами – тоже хорошо. Главное, чтобы команда выигрывала матчи и трофеи.

Взаимодействие с Ардой Гюлером? Есть хорошее взаимодействие. Он молодой парень с отличными качествами, огромный талант. Мы стараемся помочь ему показать максимум для команды. Он сейчас очень хорошо играет, и мы очень рады, что он в нашей команде.

Неиспользованные моменты? Если у меня есть пять шансов, я хочу забить во все пять. Именно поэтому Реал Мадрид купил меня. Я всегда хочу большего. Сегодня я забил три, что прекрасно, но я думаю, что мог бы забить больше. Я буду работать над улучшением и стараться быть более эффективным перед воротами.

Ассист Куртуа? Не знаю, сделал ли он это намеренно, но это был невероятный пас. 80% гола – благодаря ему».