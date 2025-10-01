Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
Лига чемпионов
01 октября 2025, 03:59 | Обновлено 01 октября 2025, 04:07
20
0

МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»

Форвард Реала забил три гола в ворота Кайрата в матче Лиги чемпионов

01 октября 2025, 03:59 | Обновлено 01 октября 2025, 04:07
20
0
МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
ФК Реал Мадрид. Килиан Мбаппе

Форвард Реала Килиан Мбаппе пообщался с масс-медиа после победного матча с Кайратом Алматы (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов, в котором он сделал хет-трик.

Мбаппе, который был назван MVP матча, сказал: «Мы не можем забыть то, что произошло на выходных. Мы никогда не должны забывать. Это другой турнир, но мы должны продолжать думать о том, что произошло, и работать, чтобы становиться лучше каждый день, чтобы не повторилась такая ночь.

Моя работа – помогать команде, о другом я даже не думаю. Я делаю всё, что могу, чтобы помочь команде выигрывать. Если я забиваю голы – прекрасно, но если помогаю команде другими способами – тоже хорошо. Главное, чтобы команда выигрывала матчи и трофеи.

Взаимодействие с Ардой Гюлером? Есть хорошее взаимодействие. Он молодой парень с отличными качествами, огромный талант. Мы стараемся помочь ему показать максимум для команды. Он сейчас очень хорошо играет, и мы очень рады, что он в нашей команде.

Неиспользованные моменты? Если у меня есть пять шансов, я хочу забить во все пять. Именно поэтому Реал Мадрид купил меня. Я всегда хочу большего. Сегодня я забил три, что прекрасно, но я думаю, что мог бы забить больше. Я буду работать над улучшением и стараться быть более эффективным перед воротами.

Ассист Куртуа? Не знаю, сделал ли он это намеренно, но это был невероятный пас. 80% гола – благодаря ему».

По теме:
ТРУБИН: «Могли выжать больше. Это футбол, нужно играть с первых минут»
МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
пресс-конференция Реал Мадрид Кайрат Алматы Килиан Мбаппе Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30 сентября 2025, 06:23 11
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3

Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1

В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
ВИДЕО. Украинец Варфоломеев отметился ассистом в матче с Ман Юнайтед U-21
Футбол | 01.10.2025, 03:37
ВИДЕО. Украинец Варфоломеев отметился ассистом в матче с Ман Юнайтед U-21
ВИДЕО. Украинец Варфоломеев отметился ассистом в матче с Ман Юнайтед U-21
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01.10.2025, 00:57
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 5
Бокс
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем