Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Кайрат ограбили? Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Реала
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 21:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:48
Судья после просмотра VAR не увидел нарушение на Валерии Громыко

Главный арбитр матча второго тура Лиги чемпионов между командами Кайрат Алматы и Реал Мадрид Марко Гуида назначил, а потом отменил пенальти в ворота сливочных.

Рефери указал на точку после того, как Дани Себальос сбил в штрафной Валерия Громыко. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал побеждает Кайрат со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Кайрат и Реал начали встречу 30 сентября в 19:45 по Киеву на стадионе Орталык.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Перший Серед Рівних
Кайрат давай, нагинай блідих.
Ответить
-1
