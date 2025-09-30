Главный арбитр матча второго тура Лиги чемпионов между командами Кайрат Алматы и Реал Мадрид Марко Гуида назначил, а потом отменил пенальти в ворота сливочных.

Рефери указал на точку после того, как Дани Себальос сбил в штрафной Валерия Громыко. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение.

Реал побеждает Кайрат со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Кайрат и Реал начали встречу 30 сентября в 19:45 по Киеву на стадионе Орталык.

ФОТО. Кайрат ограбили? Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Реала