ФОТО. Кайрат ограбили? Рефери назначил и отменил пенальти в ворота Реала
Судья после просмотра VAR не увидел нарушение на Валерии Громыко
Главный арбитр матча второго тура Лиги чемпионов между командами Кайрат Алматы и Реал Мадрид Марко Гуида назначил, а потом отменил пенальти в ворота сливочных.
Рефери указал на точку после того, как Дани Себальос сбил в штрафной Валерия Громыко. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение.
Реал побеждает Кайрат со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе.
Кайрат и Реал начали встречу 30 сентября в 19:45 по Киеву на стадионе Орталык.
