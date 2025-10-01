Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0
В Чили вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура чемпионат мира 2025 U-20.
Вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1). Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако затем украинцы пропустили, и игра завершилась вничью (0:0).
В другом матче группы миром разошлись сыграли Южная Корея U20 и Парагвай U20 (0:0)
Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).
Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф.
Положение в группе B: Парагвай (4), Украина (4), Панама (1), Южная Корея (1).
В 3-м туре 3 октября Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.
В другой группе победы во втором туре одержали Новая Зеландия (над Египтом 2:1) и Япония (над Чили 2:0).
Положение в группе A: Япония (6 очков), Новая Зеландия, Чили (по 3), Египет (0).
В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.
🏆 Чемпионат мира 2025 U-20
2-й тур. Чили. 30 сентября 2025
30.09. 23:00. Панама U20 – Украина U20 – 1:1
Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен)
30.09. 23:00. Египет U20 – Новая Зеландия U20 – 1:2
Голы: Кабака, 5 – Брук-Смит, 13, Локе, 16
01.10. 02:00. Южная Корея U20 – Парагвай U20 – 0:0
01.10. 02:00. Чили U20 – Япония U20 – 0:2
Голы: Ичихара, 54 (пен), Йокояма, 82
Турнирные таблицы
