Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины

В Чили вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура чемпионат мира 2025 U-20.

Вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1). Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако затем украинцы пропустили, и игра завершилась вничью (0:0).

В другом матче группы миром разошлись сыграли Южная Корея U20 и Парагвай U20 (0:0)

Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф.

Положение в группе B: Парагвай (4), Украина (4), Панама (1), Южная Корея (1).

В 3-м туре 3 октября Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.

В другой группе победы во втором туре одержали Новая Зеландия (над Египтом 2:1) и Япония (над Чили 2:0).

Положение в группе A: Япония (6 очков), Новая Зеландия, Чили (по 3), Египет (0).

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

2-й тур. Чили. 30 сентября 2025

30.09. 23:00. Панама U20 – Украина U20 – 1:1

Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен)

30.09. 23:00. Египет U20 – Новая Зеландия U20 – 1:2

Голы: Кабака, 5 – Брук-Смит, 13, Локе, 16

01.10. 02:00. Южная Корея U20 – Парагвай U20 – 0:0

01.10. 02:00. Чили U20 – Япония U20 – 0:2

Голы: Ичихара, 54 (пен), Йокояма, 82

Турнирные таблицы

Инфографика