Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирные таблицы ЧМ. Стартовая победа Франции, 9 забитых мячей от США
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 13:30 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:35
Турнирные таблицы ЧМ. Стартовая победа Франции, 9 забитых мячей от США

В ночь с 29 на 30 сентября завершился 1-й тур чемпионата мира U-20

30 сентября 2025, 13:30 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:35
Турнирные таблицы ЧМ. Стартовая победа Франции, 9 забитых мячей от США
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередной игровой день было сыграно заключительные 4 матча 1-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе E сборная США разгромила команду Новой Каледонии (2:1), а Франция нанесла поражение ЮАР (2:1).

В группе F на старте Норвегия обыграла Нигерию (1:0), а Колумбия взяла верх над Саудовской Аравией (1:0)

Ранее сборная Украины U-20 начала турнир с победы над Южной Кореей (2:1). Следующий матч команда Дмитрия Михайленко проведет 30 сентября в 23:00 против сверстников из Панамы.

Чемпионат мира 2025 U-20

1-й тур. Чили. 27 сентября 2025

Норвегия U-20 – Нигерия U-20 – 1:0

Гол: Гольтен, 9 (пен)

Франция U-20 – ЮАР U-20 – 2:1

Голы: Бермон, 25, Мишаль, 80 – Ах-Шене, 33 (пен)

Колумбия U-20 – Саудовская Аравия U-20 – 1:0

Гол: Переа, 64

США U-20 – Новая Каледония U-20 – 9:1

Голы: Кремаски, 2, 4, 37, Цакирис, 7, Вестфилд, 28, Норрис, 35, 44, Хабрун, 68, Кэмпбелл, 73 – Симане, 70

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Маркевич дал совет коучу сборной Украины U-20 перед матчем с Панамой
Бывший тренер молодежной сборной Украины: «Панама на карту поставит все»
статистические расклады чемпионат мира по футболу U-20 сборная Нигерии по футболу U-20 сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная США по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
