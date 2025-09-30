Турнирные таблицы ЧМ. Стартовая победа Франции, 9 забитых мячей от США
В ночь с 29 на 30 сентября завершился 1-й тур чемпионата мира U-20
В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.
В очередной игровой день было сыграно заключительные 4 матча 1-го тура.
В группе E сборная США разгромила команду Новой Каледонии (2:1), а Франция нанесла поражение ЮАР (2:1).
В группе F на старте Норвегия обыграла Нигерию (1:0), а Колумбия взяла верх над Саудовской Аравией (1:0)
Ранее сборная Украины U-20 начала турнир с победы над Южной Кореей (2:1). Следующий матч команда Дмитрия Михайленко проведет 30 сентября в 23:00 против сверстников из Панамы.
Чемпионат мира 2025 U-20
1-й тур. Чили. 27 сентября 2025
Норвегия U-20 – Нигерия U-20 – 1:0
Гол: Гольтен, 9 (пен)
Франция U-20 – ЮАР U-20 – 2:1
Голы: Бермон, 25, Мишаль, 80 – Ах-Шене, 33 (пен)
Колумбия U-20 – Саудовская Аравия U-20 – 1:0
Гол: Переа, 64
США U-20 – Новая Каледония U-20 – 9:1
Голы: Кремаски, 2, 4, 37, Цакирис, 7, Вестфилд, 28, Норрис, 35, 44, Хабрун, 68, Кэмпбелл, 73 – Симане, 70
Турнирная таблица
Инфографика
